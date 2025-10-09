Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura temporanea di un centro scommesse nel quartiere di Librino, a Catania, dopo che ripetuti controlli delle forze dell’ordine hanno accertato la presenza abituale di pregiudicati all’interno del locale. Il provvedimento, notificato nei giorni scorsi, è stato adottato per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come previsto dalla normativa vigente.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una serie di verifiche condotte dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Librino”. Gli accertamenti, svolti in un ampio arco temporale, hanno permesso di documentare la frequentazione costante del centro scommesse da parte di diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine per gravi precedenti penali.

I controlli e le motivazioni della chiusura

Nel corso degli ultimi mesi, i poliziotti hanno effettuato più accertamenti presso il locale, riscontrando la presenza non occasionale di clienti con precedenti per ricettazione, spaccio di stupefacenti, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La reiterata presenza di queste persone ha fatto emergere un rischio concreto per la sicurezza pubblica, spingendo le autorità a intervenire con decisione.

Il provvedimento e la normativa di riferimento

Al termine dell’attività istruttoria, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha disposto la sospensione dell’attività del centro scommesse per 7 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questa norma consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali quando si ravvisano pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

IPA