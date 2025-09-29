Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 7 giorni dell’attività di un centro scommesse nel centro storico di Catania, dopo che il locale era stato identificato come abituale punto di ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato notificato dalla Polizia di Stato a seguito di ripetuti controlli che hanno evidenziato la presenza costante di soggetti con gravi precedenti penali.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività commerciale è stata adottata per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

I controlli e le motivazioni della sospensione

Nel corso di diversi controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato “Centrale” di Catania tra maggio e i giorni scorsi, è stata accertata la presenza abituale nel locale di numerosi soggetti già noti alle forze dell’ordine. Questi individui, identificati mentre si intrattenevano e consumavano bevande, risultavano avere gravi precedenti per reati quali associazione per delinquere – anche di tipo mafioso –, rapina, ricettazione, bancarotta fraudolenta, truffa, violenza privata, danneggiamento, rissa e furto aggravato.

L’intervento della Polizia e il provvedimento del Questore

Gli agenti del Commissariato “Centrale” hanno apposto i sigilli al centro scommesse, notificando al gestore il provvedimento di sospensione emesso dal Questore di Catania. L’azione è stata resa possibile grazie all’articolo 100 del TULPS, che consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali quando queste rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico.

Le verifiche e le segnalazioni

Durante le verifiche, i poliziotti hanno identificato diversi pregiudicati e segnalato 3 clienti in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Uno di questi era già stato segnalato più volte in passato per lo stesso motivo. La presenza costante di persone con precedenti penali ha portato le autorità a ritenere il locale un punto di aggregazione per soggetti ritenuti pericolosi.

La normativa di riferimento e le finalità della sospensione

Il provvedimento di sospensione, come previsto dall’articolo 100 del TULPS, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza della comunità e di tutelare le attività economiche che rispettano le regole. La chiusura temporanea del centro scommesse rappresenta anche un segnale dissuasivo nei confronti di chi, con precedenti penali, cerca luoghi di aggregazione abituali. In questo modo, le autorità intendono ribadire che la presenza di tali soggetti in determinati locali è oggetto di costante attenzione.

IPA