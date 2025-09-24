Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di un chiosco situato in piazza Palestro, nel cuore del quartiere San Cristoforo, a Catania. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato notificato dai poliziotti dopo ripetuti controlli che hanno evidenziato la presenza abituale di pregiudicati. La chiusura, della durata di 7 giorni, è stata decisa per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi per la comunità.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del chiosco è maturata a seguito di numerosi accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo”. Nel corso degli ultimi mesi, i poliziotti hanno effettuato diversi controlli mirati a verificare il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza, riscontrando ripetutamente la presenza di clienti con precedenti penali per rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione abusiva di armi, riciclaggio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli e accertamenti nel quartiere San Cristoforo

Gli agenti hanno monitorato il locale per un ampio arco temporale, documentando come la frequentazione da parte di soggetti pregiudicati non fosse un episodio isolato, ma una consuetudine consolidata. Le verifiche, condotte in più occasioni, hanno permesso di accertare che il chiosco rappresentava un punto di aggregazione per persone ritenute pericolose, con un conseguente aumento del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica nel quartiere.

La procedura amministrativa e la chiusura temporanea

Al termine delle indagini, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha completato l’istruttoria necessaria per l’adozione del provvedimento. In base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il Questore ha la facoltà di disporre la chiusura temporanea di esercizi pubblici che diventino abituali luoghi di ritrovo per persone con precedenti penali, al fine di garantire la tranquillità dei cittadini e la tutela della collettività.

La notifica e l’apposizione dei sigilli

I poliziotti del Commissariato “San Cristoforo” hanno notificato il provvedimento al gestore del chiosco, procedendo contestualmente all’apposizione dei sigilli. La sospensione dell’attività avrà una durata di 7 giorni, durante i quali il locale dovrà rimanere chiuso al pubblico. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti.

