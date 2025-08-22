Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di una pistola clandestina sono il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nella notte tra il 18 e il 19 agosto nel quartiere di Catania, dove un gruppo di motociclisti ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco in aria. L’intervento è stato effettuato per prevenire fenomeni di illegalità e, in particolare, per contrastare potenziali casi di spaccio di droga. Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo una rocambolesca fuga, mentre sono in corso le indagini per identificare gli altri membri del gruppo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, dove la notte tra il 18 e il 19 agosto è stata segnata da una serie di colpi di pistola esplosi in aria da un gruppo di motociclisti a bordo di cinque moto di grossa cilindrata. L’azione, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti, è stata prontamente segnalata alle forze dell’ordine impegnate nei servizi di controllo del territorio.

L’inseguimento e l’arresto

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il gruppo era composto da almeno 10 uomini. Gli agenti, impegnati in uno dei tanti servizi notturni per la prevenzione della criminalità e del traffico di stupefacenti, hanno intercettato i motociclisti mentre percorrevano le vie del quartiere. Nel tentativo di fermarli, uno dei membri del gruppo ha estratto una pistola e l’ha puntata contro la volante, cercando di aprirsi la strada e permettere agli altri di fuggire.

Per evitare un possibile conflitto a fuoco, i poliziotti hanno scelto di seguire il gruppo a distanza, coordinando l’intervento con altri equipaggi. La situazione è precipitata quando due dei motociclisti, nel tentativo di sfuggire agli agenti, hanno accelerato a velocità sostenuta. La fuga si è conclusa quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale e sradicandolo.

Il recupero dell’arma e la fuga del complice

Il giovane alla guida, un catanese di 18 anni, si è rialzato dopo l’impatto e ha tentato di recuperare la pistola caduta a terra. Tuttavia, uno degli agenti è riuscito a intervenire tempestivamente, impedendo che l’arma venisse ripresa e mettendola in sicurezza. Nel frattempo, il passeggero della moto, con il volto coperto da un passamontagna, si è dato alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra le siepi di alcuni complessi condominiali. Gli agenti hanno avviato le indagini per identificarlo, anche grazie agli accertamenti tecnici sul cellulare che il fuggitivo ha perso durante la fuga.

Le accuse e le indagini in corso

Il giovane fermato è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da fuoco clandestina. La pistola, risultata non censita in banca dati e quindi classificata come arma clandestina, è stata sequestrata insieme al relativo munizionamento. Sul luogo dell’incidente, la Polizia Scientifica ha rinvenuto sei bossoli di vario calibro (7.65 mm, 9×21, 40 SW) e una cartuccia inesplosa, elementi che saranno oggetto di ulteriori accertamenti.

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure al giovane, che ha riportato solo lievi abrasioni agli arti, mentre la Polizia Locale di Catania ha effettuato i rilievi dell’incidente autonomo. La moto utilizzata per la fuga è stata posta sotto sequestro, mentre il diciottenne è stato condotto in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

IPA