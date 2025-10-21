Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di numerose sanzioni e prodotti alimentari sequestrati il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta negli scorsi giorni dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato a Catania. Le verifiche, effettuate in diversi esercizi commerciali del centro cittadino, sono state finalizzate a garantire il rispetto delle normative di pubblica sicurezza, delle regole di settore e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli a tappeto nei locali del centro cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la task force ha visto la partecipazione congiunta di poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania, agenti della Polizia Locale – Annona, personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, medici e tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria e dell’ASP di Catania. L’obiettivo principale è stato quello di verificare le autorizzazioni per la vendita di alimenti, la tracciabilità dei prodotti, la regolarità delle posizioni lavorative e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le attività sottoposte a verifica

I controlli si sono concentrati su due wine bar e un ristorante situati rispettivamente in via Montesano, via Enrico Pantano e via Marchese di Casalotto. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 40 persone, tra cui nove di nazionalità straniera.

Irregolarità e sanzioni nel primo locale

Nel primo esercizio controllato, la Polizia Locale annonaria ha riscontrato alcune irregolarità, sanzionando il titolare per un totale di 618 euro a causa dell’assenza dell’esposizione dei cartelli orari e della SCIA. I tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro hanno inoltre rilevato carenze nella manutenzione dell’impianto elettrico e dell’illuminazione di emergenza, applicando una sanzione di 2400 euro. I medici veterinari dell’Asp, insieme al personale del Corpo Forestale, hanno sequestrato 6 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità, comminando una sanzione di 1500 euro. Gli altri controlli di competenza degli enti coinvolti non hanno evidenziato ulteriori criticità.

Secondo controllo: carenze igieniche e prodotti sequestrati

Nel ristorante di via Marchese di Casalotto, i tecnici dell’Igiene pubblica dell’Asp hanno riscontrato gravi carenze igieniche, applicando una sanzione di 1000 euro. Anche in questo caso, i medici veterinari dell’Asp e il Corpo Forestale hanno sequestrato e distrutto 15 kg di prodotti ittici senza tracciabilità, sanzionando il titolare con 1500 euro. L’assenza della trascrizione degli ingredienti sul menù ha comportato un’ulteriore sanzione di 2000 euro. Gli altri enti non hanno rilevato ulteriori irregolarità.

Terzo locale: lavoratori in nero e sospensione dell’attività

Nell’ultimo esercizio controllato, un wine bar di via Enrico Pantano, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha scoperto la presenza di due lavoratori in nero, applicando una sanzione di 3.900 euro e disponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione dei dipendenti e al pagamento di una sanzione aggiuntiva di 2.500 euro. La Polizia Locale ha inoltre riscontrato la difformità dei locali rispetto alla planimetria, comminando una maxi sanzione di 5000 euro. I tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro hanno denunciato il titolare per il malfunzionamento delle luci di emergenza, contestando una sanzione di 1700 euro, con la presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva.

Sequestri e ulteriori sanzioni amministrative

Durante il controllo nel terzo locale, i medici veterinari dell’Asp e il Corpo Forestale hanno sequestrato vari prodotti alimentari privi di tracciabilità, tra cui uova, pomodori secchi e 20 litri d’olio, applicando una sanzione di 1500 euro. I tecnici dell’Igiene pubblica dell’Asp hanno inoltre rilevato la difformità dei locali dal punto di vista sanitario, comminando una sanzione amministrativa di 1000 euro e proponendo la sospensione di una parte dei locali adibiti impropriamente a laboratorio per la produzione e cottura di alimenti.

Obiettivi e risultati dell’operazione

L’azione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti coinvolti, sotto il coordinamento della Polizia di Stato, ha permesso di effettuare controlli approfonditi e di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e tutela dei lavoratori. L’operazione ha avuto come scopo principale la salvaguardia della salute pubblica e la sicurezza dei consumatori, assicurando che le attività commerciali del centro di Catania rispettino le regole e gli standard previsti dalla legge.

Polizia di Stato