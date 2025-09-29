Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Numerose denunce, sequestri e sanzioni per un valore di 30 mila euro nei quartieri Ognina, Picanello e nella zona della Scogliera. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi, ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa.

Controlli straordinari: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha interessato diversi punti nevralgici della città, con particolare attenzione alle aree di Ognina, Picanello e la Scogliera. Gli agenti hanno effettuato numerosi controlli su esercizi commerciali, aree pubbliche e veicoli, riscontrando diverse irregolarità e intervenendo prontamente in situazioni sospette.

Irregolarità sul lavoro: autolavaggio nel mirino

Durante i controlli lungo viale Marco Polo, la Polizia ha ispezionato un autolavaggio dove sono state accertate violazioni relative alle posizioni lavorative del personale e alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono stati trovati 3 lavoratori intenti a lavare auto senza un regolare contratto. Gli accertamenti hanno rivelato che ai 3 dipendenti veniva corrisposta una paga in nero di 3,50 euro l’ora. Per queste irregolarità, è stata inoltrata una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti di competenza.

Spaccio di droga: fermata una donna al parco Gioieni

Nel corso del pattugliamento, all’interno del parco Gioieni, nonostante fosse chiuso per lavori di ristrutturazione, i poliziotti hanno notato una donna mentre consegnava un involucro a un uomo. Insospettiti, gli agenti hanno proceduto al controllo di entrambi e hanno scoperto che l’involucro conteneva sostanza stupefacente del tipo marijuana. La successiva perquisizione della donna, una 31enne catanese, ha portato al rinvenimento di una bustina di plastica con una dose di marijuana nello zaino e, nell’auto parcheggiata nei pressi del parco, un’ulteriore busta con circa 50 grammi di marijuana.

Tutta la droga è stata sequestrata e la donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’uomo è stato segnalato in Prefettura come assuntore.

Sanzioni a chioschi e bar per occupazione abusiva

Nel quartiere Borgo, la Polizia ha controllato un chiosco e un bar, i cui titolari sono stati sanzionati dalla squadra amministrativa del Commissariato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tavoli e sedie sistemati in strada e sul marciapiede sono stati sequestrati amministrativamente.

Molestie e resistenza a pubblico ufficiale: fermato un 74enne

A San Giovanni Li Cuti, gli agenti hanno fermato un uomo di 74 anni con diversi precedenti penali, sorpreso a molestare i bagnanti con urla, insulti e lanci di pietre, disturbando la quiete pubblica. Nonostante i tentativi dei poliziotti di placare la situazione, l’uomo ha opposto una forte resistenza, continuando a infastidire le persone presenti. È stato quindi condotto in Commissariato e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Recuperati scooter e bicicletta rubati: denunciato un pregiudicato

Durante i controlli, sono stati recuperati uno scooter e una bicicletta risultati rubati nei giorni precedenti in un garage di via Caronda e in un box di viale delle Olimpiadi. Grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare l’autore del furto, un pregiudicato catanese di 41 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che hanno espresso gratitudine agli agenti.

Infrazioni al Codice della Strada: raffica di multe e sequestri

Nel quartiere di Ognina sono stati istituiti diversi posti di controllo, durante i quali sono state rilevate numerose infrazioni al Codice della Strada. Con il supporto della Polizia Locale, sono stati redatti numerosi verbali per guida senza casco, guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e assenza della revisione periodica dei mezzi. In questi casi, i veicoli sono stati sequestrati e sospesi dalla circolazione.

In piazza Mancini Battaglia, piazza Europa, via Santa Sofia e via Caronda sono state sanzionate 18 auto parcheggiate in divieto di sosta, che ostacolavano il traffico veicolare e pedonale. In particolare, in via Caronda molte auto erano parcheggiate sul marciapiede, impedendo il passaggio ai pedoni. In piazza Michelangelo è stato sanzionato l’autista di un autocarro adibito al trasporto di alimenti per la mancata revisione della cella frigorifera.

Denunciati due lavavetri per accattonaggio molesto

In viale Vincenzo Giuffrida, all’incrocio con viale Raffaello Sanzio, la Polizia ha fermato e identificato 2 lavavetri che infastidivano gli automobilisti fermi al semaforo con insistenti richieste di denaro. Entrambi sono stati denunciati per accattonaggio molesto.

Il bilancio dell’operazione: numeri e risultati

Complessivamente, durante i servizi del Commissariato “Borgo Ognina” sono state identificate 151 persone, controllati 63 veicoli e sono state elevate sanzioni per un importo totale di circa 30 mila euro. L’attività di controllo straordinario ha permesso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e di contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità e illegalità diffusa nella città di Catania.

