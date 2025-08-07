Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’attività di un ristorante africano a Catania, dopo che il gestore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Questore, a seguito di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile e dalle unità cinofile della Questura, nella zona di San Berillo vecchio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica.

Operazione antidroga nel cuore di San Berillo vecchio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Catania, supportata dalle unità cinofile antidroga, ha effettuato un blitz in un ristorante africano situato nel quartiere di San Berillo vecchio. L’intervento, avvenuto un paio di settimane fa, ha portato all’arresto del gestore del locale, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana, oltre a precursori chimici utilizzabili per la produzione di cannabinoidi di sintesi. Questi ultimi, secondo gli investigatori, avrebbero permesso di modificare la droga, potenziandone in modo significativo gli effetti psicotropi. Il materiale sequestrato ha confermato i sospetti degli inquirenti sulla pericolosità dell’attività svolta all’interno del ristorante.

Precedenti e criticità: il locale già sospeso in passato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il ristorante africano non era nuovo a provvedimenti restrittivi. Nel settembre dell’anno scorso, infatti, il locale era già stato oggetto di una sospensione delle autorizzazioni per 7 giorni. In quell’occasione, durante un intervento delle forze dell’ordine, un poliziotto era stato vittima di aggressione da parte di un pregiudicato proprio all’interno del ristorante. Il titolare, invece di intervenire o chiamare aiuto, era rimasto inerte, omettendo di prestare soccorso e di richiedere l’intervento delle autorità.

Questo episodio aveva già evidenziato la mancanza di collaborazione da parte della gestione del locale nei confronti delle forze dell’ordine e la presenza di situazioni di rischio per la sicurezza pubblica. La reiterazione di comportamenti illeciti e la presenza di attività connesse allo spaccio di droga hanno portato le autorità a monitorare con particolare attenzione l’attività del ristorante.

Il nuovo provvedimento: sospensione per 15 giorni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Catania ha emesso un nuovo provvedimento di sospensione dell’attività del ristorante africano, questa volta per una durata di 15 giorni. L’atto è stato adottato a seguito di una dettagliata istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La decisione è stata motivata dalla necessità di prevenire ulteriori rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Secondo quanto riportato dalle autorità, il locale rappresentava un concreto e grave pericolo per la collettività, sia per la presenza di sostanze stupefacenti che per i precedenti episodi di aggressione e mancata collaborazione con le forze dell’ordine.

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile e dalle unità cinofile antidroga della Questura di Catania conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica. Gli interventi mirati nei confronti di esercizi pubblici sospettati di attività illecite rappresentano uno degli strumenti più efficaci per prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti e per garantire un ambiente sicuro ai cittadini.

IPA