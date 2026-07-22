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Un arresto a Catania, dove un ragazzo di 15 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, residente nel quartiere di Librino, è stato trovato in possesso di marijuana e hashish, che aveva nascosto nella sua abitazione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio tra i giovanissimi, condotte dalla Questura cittadina.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una dettagliata attività investigativa portata avanti dagli agenti della IV sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile. Gli agenti hanno monitorato il territorio di Catania con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di droga tra i minori, fenomeno che negli ultimi tempi ha destato crescente preoccupazione.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Il giovane è stato individuato dopo una serie di accertamenti e, durante la perquisizione della sua abitazione in viale Nitta, nel quartiere Librino, gli agenti hanno scoperto la sostanza stupefacente. Il ragazzo ha ammesso di detenere marijuana e hashish, che aveva nascosto nell’armadio della sua cameretta. All’interno di una valigetta sono state trovate tre buste di marijuana, per un peso complessivo di 300 grammi, e un involucro di hashish gelatinoso, del tipo “polline”, dal peso di 35 grammi. Oltre agli stupefacenti, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che confermano la finalità di spaccio.

L’arresto e le conseguenze per il minore

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia ha sottolineato che, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva. Su disposizione della Procura per i Minorenni, il giovane è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA