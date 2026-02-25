Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini stranieri sono stati sanzionati per attraversamento illecito dei binari durante un controllo straordinario della Polizia Ferroviaria a Catania. L’intervento, parte dell’operazione nazionale “Viaggiare sicuri”, è stato finalizzato a incrementare la sicurezza dei passeggeri nello scalo ferroviario catanese. I due uomini, un ungherese e un ucraino, sono stati fermati e identificati, ricevendo una sanzione amministrativa di 1.000 euro ciascuno, come previsto dal Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Controlli straordinari per la sicurezza dei viaggiatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la recente attività di controllo ha coinvolto numerose pattuglie della Polfer, impegnate nella Stazione Centrale di Catania e nelle aree circostanti. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di monitorare le zone più sensibili dello scalo ferroviario, prevenendo e reprimendo episodi di illegalità che possano mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori.

Strumenti tecnologici e metal detector per i controlli

Per rendere più efficaci le verifiche, gli agenti hanno utilizzato smartphone di ultima generazione, che permettono di effettuare accertamenti rapidi sia sulle persone sia sui documenti. Inoltre, sono stati impiegati metal detector per controllare i viaggiatori e i loro bagagli, aumentando così il livello di sicurezza all’interno della stazione.

Due stranieri sorpresi sui binari: sanzione da 1.000 euro

Durante le attività di controllo, una pattuglia della Polfer ha notato due uomini, uno di nazionalità ungherese e l’altro ucraino, mentre attraversavano i binari per dirigersi verso la scogliera. Gli agenti sono intervenuti prontamente, fermando e identificando i due soggetti. In seguito all’accertamento, entrambi sono stati sanzionati con 1.000 euro ciascuno, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Operazione “Viaggiare sicuri”: un impegno nazionale

L’operazione “Viaggiare sicuri” è stata promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale, con l’intento di contrastare le condotte illecite in ambito ferroviario. Anche nelle altre province siciliane, oltre che a Catania, sono stati effettuati controlli analoghi, a testimonianza di un impegno costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori.

IPA