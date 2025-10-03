Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina nei giorni scorsi nel centro di Catania, dove un uomo di 36 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver minacciato con un coltello i dipendenti di un ufficio postale. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che il colpo andasse a segno e ha portato all’arresto del presunto responsabile, già noto alle autorità.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore del capoluogo etneo, quando un uomo, senza alcun travisamento, ha fatto irruzione in un ufficio postale armato di coltello da cucina. L’obiettivo era chiaro: farsi consegnare il denaro presente nelle casse, minacciando i dipendenti con l’arma bianca.

Il tentativo di rapina e la reazione dei dipendenti

L’uomo, un 36enne originario di Catania, ha scelto di agire a volto scoperto, confidando forse nell’effetto sorpresa e nella paura che avrebbe potuto suscitare nei presenti. Tuttavia, i dipendenti dell’ufficio postale hanno reagito con prontezza e determinazione, rifiutandosi di cedere alle minacce. Nessuno ha aperto le casse, e il rapinatore, vistosi scoperto e senza possibilità di ottenere il bottino, ha deciso di abbandonare il suo piano e di darsi alla fuga tra le vie del centro cittadino.

L’intervento della Polizia e le indagini immediate

Non appena la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione del tentativo di rapina, è stata diramata una nota radio a tutte le pattuglie in servizio. Gli agenti della Squadra Mobile, sezione antirapine, si sono immediatamente attivati per identificare l’autore del gesto criminoso. Sono stati raccolti elementi utili, tra cui dettagli sulle caratteristiche fisiche dell’uomo e sugli abiti che indossava al momento dell’irruzione.

La caccia all’uomo e il fermo

Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio tutte le possibili vie di fuga, ricostruendo i movimenti del sospettato. In breve tempo, le ricerche hanno dato i loro frutti: uno scooter con a bordo un uomo corrispondente alle descrizioni è stato individuato e fermato dagli agenti. Il soggetto indossava gli stessi vestiti segnalati dai testimoni e, durante il controllo, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per la tentata rapina.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il 36enne, già conosciuto dalle forze di Polizia per precedenti, è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

