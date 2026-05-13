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Un arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale a Catania. Un uomo di 46 anni è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso a girovagare tra le auto in sosta, nonostante dovesse trovarsi ai domiciliari per un precedente tentato furto.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i servizi di pattugliamento serali effettuati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’intervento della Polizia

La sera dell’arresto, una segnalazione di un passante ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine su un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Salvatore di Giacomo. Gli agenti della squadra volanti, ipotizzando che potesse trattarsi di un possibile autore di furti d’auto, sono intervenuti tempestivamente.

La reazione violenta e l’arresto

All’arrivo della pattuglia, il sospettato ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo ha sferrato calci e pugni contro i due agenti, che sono comunque riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione. Solo dopo averlo riportato alla calma, i poliziotti hanno potuto procedere con l’identificazione.

I precedenti e la scoperta dell’evasione

Durante le verifiche, è emerso che il 46enne era già stato arrestato il giorno precedente per un tentato furto ai danni di un istituto ecclesiastico. In seguito a quell’episodio, l’uomo era stato posto agli arresti domiciliari e avrebbe dovuto presentarsi in mattinata per essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Le accuse e le conseguenze

Gli accertamenti hanno confermato che il soggetto si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, configurando così il reato di evasione. Inoltre, la reazione violenta nei confronti degli agenti ha portato anche all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Informato dei fatti, il Pubblico Ministero ha disposto che il 46enne fosse condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del rito per direttissima.

IPA