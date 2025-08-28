Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione e l’aggravamento della misura cautelare è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima nei confronti di un 19enne catanese, sorpreso in strada dopo essere fuggito da una comunità per minori. Il giovane è stato individuato durante un controllo di routine in via Palermo, a Catania, mentre si trovava in compagnia di altri coetanei. L’operazione è stata condotta nella serata di pochi giorni fa, a seguito di un comportamento sospetto notato dagli agenti. La misura è stata disposta dalla Corte d’Appello – Sezione Minori, dopo che il ragazzo si era arbitrariamente allontanato dalla struttura dove era stato collocato in seguito a un precedente arresto per detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante una delle consuete attività di controllo del territorio svolte dagli agenti del Commissariato di Nesima. Gli operatori stavano pattugliando la zona di via Palermo quando hanno notato tre giovani intenti a parlare tra loro con fare sospetto. La situazione ha subito attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo.

L’inseguimento e il fermo

Non appena la pattuglia si è fermata per identificare i ragazzi, uno dei tre ha tentato la fuga, cercando di confondersi tra le vie del quartiere. L’agente più vicino non ha esitato a inseguirlo e, dopo poche decine di metri, è riuscito a bloccarlo. Il giovane, un 19enne originario di Catania, è stato così fermato e identificato insieme agli altri due ragazzi presenti sul posto.

La fuga dalla comunità e i precedenti

Dai controlli effettuati sul posto, è emerso che il ragazzo era ricercato da alcuni giorni, dopo essersi allontanato senza autorizzazione da una comunità per minori dove era stato collocato in passato. La sua presenza in quella struttura era stata disposta in seguito a un arresto in flagranza, avvenuto quando era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e di munizioni. La gravità dei fatti aveva portato le autorità a optare per una misura restrittiva, con l’obbligo di permanenza nella comunità.

L’aggravamento della misura cautelare

A seguito della fuga, la Corte d’Appello – Sezione Minori ha deciso di aggravare la misura cautelare nei confronti del giovane, ordinando il suo trasferimento presso l’Istituto penale per Minorenni. Gli agenti del Commissariato di Nesima hanno quindi proceduto all’arresto e all’esecuzione dell’ordinanza, accompagnando il ragazzo presso la struttura indicata.

Il trasferimento all’Istituto di Bicocca

Completati gli adempimenti di rito, il 19enne è stato affidato agli agenti che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, lo hanno condotto all’Istituto penale per Minorenni di Bicocca. L’operazione si è conclusa senza ulteriori incidenti, grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori di polizia.

Il contesto dei controlli a Catania

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente a Catania, con particolare attenzione alle zone più sensibili e ai soggetti sottoposti a misure restrittive. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire episodi di evasione e altri reati commessi da persone già note alle forze dell’ordine.

IPA