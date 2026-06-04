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Un arresto e oltre 1 chilogrammo di sostanze stupefacenti sequestrate a Catania. Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio nell’ambito di un piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella provincia etnea.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, con il supporto della sezione “Falchi”. L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposto per rafforzare i controlli sull’intero territorio provinciale.

Il controllo in zona Picanello

Durante una perlustrazione nella zona di Picanello, i poliziotti hanno notato il 57enne a bordo di un’utilitaria. Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti si sono avvicinati per procedere all’identificazione e a un controllo di routine. È stato in quel momento che hanno percepito un intenso odore, riconducibile alla marijuana, provenire dall’interno del veicolo.

La perquisizione e il sequestro della droga

La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire una parte della sostanza stupefacente. L’attività investigativa è poi proseguita presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 650 grammi di marijuana, 290 grammi di hashish e 100 grammi di wax. Oltre alle sostanze, gli agenti hanno recuperato materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per lo spaccio al dettaglio.

L’arresto e la custodia cautelare

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 57enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso il carcere di Piazza Lanza, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo, che risulta avere precedenti penali, è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il contesto: il piano della Questura contro lo spaccio

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia della Questura di Catania, che ha intensificato i servizi di controllo e prevenzione per contrastare il dilagare dello spaccio di droga nelle aree urbane e periferiche. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e arginare un fenomeno che, secondo le forze dell’ordine, rappresenta una delle principali emergenze sul territorio. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altre attività illecite nella zona di Catania.

IPA