Eseguito a Catania un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato un’auto e aver tentato la fuga contromano per le vie cittadine, causando anche un incidente con una donna ferita. L’intervento è stato reso possibile grazie al sistema satellitare installato sul veicolo rubato, che ha permesso agli agenti di localizzare in tempo reale la posizione dell’auto.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il proprietario di un’auto, accortosi del furto del proprio veicolo, ha immediatamente contattato la sala operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza. L’uomo aveva lasciato la vettura in sosta nei pressi di via Trieste e, grazie al sistema GPS installato a bordo, è riuscito a fornire agli agenti della squadra volanti la posizione aggiornata del mezzo in fuga.

L’inseguimento per le vie della città

Monitorando gli spostamenti tramite il segnale satellitare, i poliziotti hanno rapidamente individuato la direzione presa dal ladro. Una pattuglia è riuscita a intercettare l’auto rubata in piazza Michelangelo. Tuttavia, il conducente, un catanese di 39 anni, non si è fermato all’alt degli agenti. Al contrario, ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento ad alta velocità in una zona particolarmente trafficata della città.

La fuga contromano e l’incidente

Durante la rocambolesca fuga, il ladro ha percorso diverse strade contromano, perdendo più volte il controllo del veicolo. Nel corso dell’inseguimento, ha urtato diverse auto parcheggiate e, infine, è andato a schiantarsi contro un’altra vettura. A bordo di quest’ultima si trovava una donna, che è rimasta ferita riportando un trauma cranico. Per la vittima dell’incidente si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure mediche del caso.

L’arresto e le accuse

Gli agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo tra via Petrella e via Licciardi, ponendo così fine all’inseguimento. L’uomo è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto per il 39enne la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo.

