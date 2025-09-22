Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa aggressione su un autobus di linea: un 64enne catanese è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio dopo aver colpito ripetutamente l’autista del mezzo. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, lungo la tratta Piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata, a Catania, quando l’uomo ha aggredito il conducente, costringendo all’intervento le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando un uomo, identificato come un 64enne originario di Catania, ha aggredito fisicamente l’autista di un autobus di linea. L’aggressione è avvenuta mentre il mezzo percorreva la tratta tra Piazza Borsellino e Villaggio Sant’Agata, fermandosi poi in via Acquicella. L’autista, un 37enne, ha subito schiaffi e pugni al volto e alla spalla destra, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

La vittima, dopo aver subito la violenza, ha immediatamente richiesto aiuto tramite il Numero Unico di Emergenza. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono giunti rapidamente sul posto, trovando l’autobus fermo e l’autista visibilmente ferito. Il personale del 118 ha prestato le prime cure al 37enne e, valutando la gravità delle lesioni, ha deciso di trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’aggressore sarebbe salito e sceso più volte dal mezzo, tornando ogni volta a colpire l’autista con schiaffi e pugni al volto. La situazione è degenerata al punto da interrompere il servizio pubblico, causando disagi ai passeggeri e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’identificazione e la denuncia dell’aggressore

I poliziotti hanno rapidamente bloccato il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a diffamazione, minaccia e ingiuria. Durante l’interrogatorio, il 64enne ha ammesso di aver avuto una lite con l’autista, sostenendo che quest’ultimo avrebbe risposto in modo poco cortese a una donna presente sul bus. Questa presunta mancanza di rispetto avrebbe scatenato la sua reazione violenta.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’uomo è stato formalmente denunciato per lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio. La Polizia di Stato ha sottolineato che, nonostante la gravità dei fatti, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’episodio ha comunque sollevato preoccupazione tra i cittadini e gli operatori del trasporto pubblico, già spesso esposti a episodi di violenza e aggressione durante il servizio.

