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Catania, forza la serratura di un'auto e fugge sotto gli occhi del proprietario: 63enne inseguito e arrestato

Arrestato a Catania un 63enne per furto aggravato: aveva rubato un’auto in viale XX Settembre, bloccato dalla Polizia dopo un inseguimento.

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Un arresto per furto aggravato a Catania, dove un uomo di 63 anni è stato fermato dopo aver rubato un’auto in viale XX Settembre. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del proprietario del veicolo, che ha assistito al reato e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il proprietario di un’auto, parcheggiata in viale XX Settembre a Catania, ha notato un uomo intento a forzare la serratura del suo veicolo. L’uomo, identificato poi come un pregiudicato di 63 anni originario della città, è riuscito a mettere in moto l’auto e a tentare la fuga. Il proprietario, resosi conto del furto in corso, ha iniziato a urlare e a inseguire il ladro, attirando così l’attenzione di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

L’inseguimento e la cattura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la pattuglia, che si trovava a transitare proprio nella zona, ha immediatamente dato il via all’inseguimento dell’auto rubata. Nel frattempo, la centrale operativa ha ricevuto una descrizione dettagliata dell’uomo e del veicolo, diffondendo rapidamente una nota di ricerca a tutte le pattuglie presenti sul territorio.

Poco dopo, in via della Concordia, un equipaggio del Commissariato San Cristoforo ha individuato l’auto con a bordo il 63enne. Grazie al coordinamento tra le diverse unità, il veicolo è stato bloccato e il presunto autore del furto è stato arrestato senza ulteriori incidenti.

La restituzione dell’auto e le conseguenze per l’arrestato

L’auto sottratta è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, che ha formalizzato la denuncia per il furto subito. L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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