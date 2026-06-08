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Un arresto per furto aggravato a Catania, dove un uomo di 63 anni è stato fermato dopo aver rubato un’auto in viale XX Settembre. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del proprietario del veicolo, che ha assistito al reato e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il proprietario di un’auto, parcheggiata in viale XX Settembre a Catania, ha notato un uomo intento a forzare la serratura del suo veicolo. L’uomo, identificato poi come un pregiudicato di 63 anni originario della città, è riuscito a mettere in moto l’auto e a tentare la fuga. Il proprietario, resosi conto del furto in corso, ha iniziato a urlare e a inseguire il ladro, attirando così l’attenzione di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

L’inseguimento e la cattura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la pattuglia, che si trovava a transitare proprio nella zona, ha immediatamente dato il via all’inseguimento dell’auto rubata. Nel frattempo, la centrale operativa ha ricevuto una descrizione dettagliata dell’uomo e del veicolo, diffondendo rapidamente una nota di ricerca a tutte le pattuglie presenti sul territorio.

Poco dopo, in via della Concordia, un equipaggio del Commissariato San Cristoforo ha individuato l’auto con a bordo il 63enne. Grazie al coordinamento tra le diverse unità, il veicolo è stato bloccato e il presunto autore del furto è stato arrestato senza ulteriori incidenti.

La restituzione dell’auto e le conseguenze per l’arrestato

L’auto sottratta è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, che ha formalizzato la denuncia per il furto subito. L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

IPA