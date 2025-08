Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e arrestato un 26enne del Gambia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nel centro di Catania. L’uomo, senza fissa dimora, è stato bloccato dalla Polizia di Stato nei pressi di un parco giochi, dopo aver tentato la fuga alla vista degli agenti. Il controllo ha portato al sequestro di 12 dosi di marijuana, per un totale di quasi 9 grammi, pronte per essere vendute. L’operazione è stata condotta durante un’attività di pattugliamento in via Cardinale Dusmet, zona particolarmente trafficata della città, per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio da parte dei poliziotti motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Gli agenti, impegnati nella vigilanza delle aree centrali della città, hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto e ha cercato di allontanarsi rapidamente, come se volesse evitare un eventuale controllo.

Il tentativo di fuga e il controllo

L’uomo, che si aggirava tra le vie del centro cittadino e nei pressi di un parco giochi per bambini, è stato subito raggiunto dagli agenti. Nonostante il tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a fermarlo e a sottoporlo a un controllo. Il giovane, privo di documenti di riconoscimento, si è mostrato particolarmente nervoso e insofferente durante l’identificazione, continuando a frugare con insistenza nella tasca destra dei pantaloni.

La perquisizione e il sequestro della droga

Insospettiti dal comportamento agitato dell’uomo, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. All’interno della tasca destra dei pantaloni, hanno rinvenuto una busta di tabacco contenente 12 dosi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 9 grammi. Le dosi erano già confezionate e pronte per essere cedute, elemento che ha rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio.

L’arresto e le procedure successive

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, che l’hanno poi inviata ai laboratori della Polizia Scientifica per le analisi di rito. In considerazione dei precedenti specifici dell’uomo in materia di stupefacenti, il 26enne è stato arrestato e condotto negli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione tramite fotosegnalamento. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.

L’arresto del 26enne del Gambia per detenzione ai fini di spaccio di marijuana rappresenta un importante risultato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti nel centro di Catania. L’operazione, condotta con professionalità e tempestività dagli agenti della Polizia di Stato, conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica e nella lotta contro il traffico di droga.

IPA