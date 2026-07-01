Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti e lesioni personali a Catania, dove una donna è stata soccorsa dopo essere stata aggredita dal compagno in strada. L’uomo, un trentenne catanese, avrebbe colpito la fidanzata per motivi di gelosia, secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti.

L’intervento della Polizia e il racconto della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona del viale Mario Rapisardi, dove una pattuglia della squadra volanti è intervenuta per sedare una violenta lite tra due fidanzati. Gli agenti hanno trovato la donna con evidenti segni di aggressione, tra cui graffi e lividi in diverse parti del corpo.

Dopo aver riportato la calma, i poliziotti hanno ascoltato la donna, la quale lamentava anche dolori al basso ventre. Secondo il suo racconto, il fidanzato, un uomo di 30 anni originario di Catania, l’avrebbe raggiunta presso l’abitazione di un’amica, sospettando che si trovasse con un altro uomo.

In preda alla gelosia, l’avrebbe afferrata per il collo e colpita ripetutamente con schiaffi, provocandole graffi e tumefazioni. La vittima sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada, dove però l’uomo l’avrebbe raggiunta nuovamente per continuare l’aggressione. Solo l’arrivo tempestivo della pattuglia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Un passato di violenze e minacce

La donna ha raccontato agli agenti di aver vissuto una relazione caratterizzata da frequenti aggressioni verbali, minacce e atti di violenza fisica da parte del compagno. In particolare, ha riferito che pochi mesi dopo l’inizio della loro storia, l’uomo l’avrebbe colpita con tale forza da lasciarla tramortita a terra, causandole un trauma cranico. Nonostante questi episodi, la vittima aveva scelto di non sporgere denuncia fino a quando, dopo l’ennesima violenza, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno del Tribunale di Catania, il trentenne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.

Il contesto e l’importanza dell’intervento

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per la vittima, che ha finalmente trovato il coraggio di denunciare una situazione di violenza domestica protrattasi nel tempo. L’episodio avvenuto a Catania sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro le donne.

IPA