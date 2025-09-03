Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Violenta lite familiare nel quartiere Librino di Catania, dove una giovane donna è stata fermata per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la Polizia di Stato è intervenuta in un appartamento di viale Grimaldi, dopo una richiesta di aiuto giunta al numero unico d’emergenza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è rapidamente degenerata, costringendo gli agenti a ricorrere a rinforzi per riportare la calma e mettere in sicurezza un bambino di un anno e mezzo.

La chiamata d’emergenza e l’arrivo della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un uomo, spaventato dalla presenza improvvisa della sua ex convivente, ha contattato il numero unico d’emergenza. La donna, una 21enne catanese già nota alle forze dell’ordine, si è presentata alla porta dell’appartamento in evidente stato di agitazione, insistendo per poter vedere il figlio piccolo. La richiesta d’aiuto è stata immediatamente presa in carico dalla Sala Operativa della Questura di Catania, che ha inviato sul posto la squadra volanti più vicina.

La situazione degenera: dalla lite verbale all’aggressione fisica

All’arrivo degli agenti, la giovane si è mostrata subito fuori controllo, inveendo contro l’ex compagno e la suocera, la quale in quel momento teneva in braccio il nipotino. La tensione è rapidamente salita di livello: dalle offese verbali si è passati a una vera e propria aggressione fisica. La 21enne ha strappato il bambino dalle braccia della suocera e l’ha colpita ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, fino a farla cadere a terra vicino a una scala. Nonostante la donna fosse già a terra, la giovane ha continuato a colpirla sulla schiena, mentre i poliziotti cercavano di intervenire per fermarla e mettere in salvo il bambino.

L’aggressione si estende agli agenti

La furia della 21enne non si è placata nemmeno di fronte all’intervento degli agenti. Dopo aver messo in sicurezza il piccolo, i poliziotti hanno tentato di bloccare la donna, che ha reagito con violenza anche nei loro confronti. Prima li ha insultati e minacciati, poi ha sferrato calci e pugni nel tentativo di divincolarsi, arrivando persino a cercare di morderli. La situazione è apparsa subito molto critica, tanto che è stato necessario l’arrivo di altri equipaggi in supporto per riuscire a contenere la giovane e riportare la calma nell’appartamento di viale Grimaldi.

Il fermo e le accuse a carico della giovane

Una volta bloccata, la 21enne ha continuato a opporre resistenza, scagliandosi ancora contro i poliziotti con pesanti offese e minacce. In questa fase, una poliziotta è stata colpita all’addome dalla giovane, che non ha mai smesso di manifestare la propria aggressività. Alla fine, la donna è stata arrestata con le accuse di oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo il fermo, la 21enne è stata condotta negli uffici della Polizia per le procedure di rito, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per la giovane gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. La vicenda, che ha visto coinvolti diversi agenti e una famiglia del quartiere Librino, mette ancora una volta in evidenza la complessità degli interventi delle forze dell’ordine in contesti familiari segnati da forti tensioni emotive e conflitti irrisolti. In attesa del giudizio direttissimo, la giovane si trova ora agli arresti domiciliari, mentre la Polizia di Stato continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini di Catania.

