Due ragazze minorenni sono state denunciate per tentato furto aggravato in una profumeria di via Gabriele D’Annunzio. Le giovani, entrambe catanesi, sono state sorprese mentre cercavano di sottrarre prodotti cosmetici per un valore di circa 240 euro. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dal personale di vigilanza, che aveva notato il comportamento sospetto delle ragazze.

I fatti: il tentativo di furto e l’intervento della vigilanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in una profumeria situata in via Gabriele D’Annunzio, nel centro di Catania. Le protagoniste della vicenda sono due ragazze, rispettivamente di 16 anni e 15 anni, entrambe residenti nel capoluogo etneo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due minorenni avevano selezionato alcuni prodotti dagli scaffali, scegliendo articoli di noti marchi. Con una certa disinvoltura, hanno rimosso i dispositivi antitaccheggio, convinte di non essere osservate. In totale, sono riuscite a prelevare 42 prodotti cosmetici, per un valore commerciale di circa 240 euro.

Le giovani hanno poi tentato di oltrepassare le casse senza pagare, nel tentativo di uscire dal negozio inosservate. Tuttavia, il personale di vigilanza ha notato il loro atteggiamento sospetto e le ha fermate poco prima che riuscissero a lasciare la profumeria. Gli addetti hanno chiesto alle ragazze di restituire la merce sottratta e, contestualmente, hanno allertato le forze dell’ordine tramite il numero unico per le emergenze.

L’arrivo della Polizia e la denuncia

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente sul posto. Una volta giunti davanti al negozio di via D’Annunzio, i poliziotti hanno identificato le due giovani e hanno proceduto a denunciarle all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.

La merce sottratta, ovvero 42 prodotti cosmetici di noti marchi, è stata interamente recuperata dagli agenti. I poliziotti hanno poi provveduto a restituire la refurtiva al titolare della profumeria, che ha così potuto rientrare in possesso dei beni sottratti.

ANSA