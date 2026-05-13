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Tre persone denunciate per furto aggravato in un’operazione della Polizia di Stato, che ha permesso di individuare i responsabili di un colpo messo a segno nei giorni scorsi ai danni di due gioiellerie di un centro commerciale di Catania. Secondo quanto si apprende, i tre – due fratelli e il loro cognato – sono stati identificati grazie alle indagini condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino.

Il colpo organizzato in famiglia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la banda era composta da due fratelli e dal loro cognato, tutti residenti a Catania. Il furto è stato pianificato nei dettagli e messo in atto nello stesso giorno, con una precisa suddivisione dei ruoli tra i componenti del gruppo. I tre hanno preso di mira due gioiellerie situate all’interno di un noto centro commerciale cittadino, riuscendo a sottrarre dieci bracciali in oro, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

Il modus operandi: distrazione e destrezza

La tecnica utilizzata dai ladri è stata la stessa in entrambe le occasioni. Uno dei fratelli si è occupato di distrarre la commessa, fingendo interesse per alcuni oggetti esposti in vetrina. Nel frattempo, gli altri due si sono avvicinati agli espositori, individuando i bracciali da sottrarre. Per agire rapidamente e senza destare sospetti, uno dei complici ha utilizzato un magnete per “pescare” i preziosi attraverso le sottili fessure delle vetrine, mentre l’altro si è posizionato strategicamente tra la vetrina e il complice, coprendo le fasi operative del furto.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la scoperta dell’ammanco ha spinto i responsabili delle gioiellerie a richiedere l’intervento degli agenti del Commissariato di Librino. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini, raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel centro commerciale. L’esame dei tratti somatici, dell’abbigliamento e di alcuni tatuaggi particolarmente riconoscibili ha permesso agli agenti di identificare i tre autori del furto. Si tratta di due fratelli di 23 anni e 26 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti, e del loro cognato, fidanzato della sorella dei due.

Le prove raccolte e la perquisizione

Le indagini hanno portato anche all’analisi di alcune foto pubblicate sui profili social dei sospettati. In queste immagini, i due fratelli apparivano con gli stessi abiti indossati durante il furto, successivamente ritrovati nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti. Durante i controlli, è stato riconosciuto anche il terzo complice, identificato come il fidanzato della sorella dei due fratelli.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti, i poliziotti del Commissariato Librino hanno deferito i tre uomini all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso. Per il 23enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è scattata anche la denuncia per evasione, in quanto ha violato gli obblighi imposti dalla misura cautelare. In seguito alla sua condotta, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, ordinando la custodia cautelare in carcere.

IPA