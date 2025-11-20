Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e cinque fucili sequestrati a Catania, dove un giovane è stato fermato per detenzione di armi clandestine nella zona di viale Moncada, a Librino. L’intervento è stato effettuato dopo che i poliziotti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un immobile di edilizia popolare.

Operazione della Polizia di Stato a Librino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo e prevenzione contro la detenzione di armi clandestine si sono intensificate in tutti i quartieri della città. Gli agenti della Questura di Catania hanno messo in campo numerosi interventi che hanno portato al recupero di molte armi di vario tipo, spesso nascoste in terreni abbandonati, casolari fatiscenti o all’interno di abitazioni private. Queste azioni hanno permesso di scongiurare rischi concreti per la sicurezza pubblica.

L’attenzione sulla zona di viale Moncada

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile ha concentrato i propri sforzi nella zona di viale Moncada, nel quartiere Librino, teatro di recenti episodi di esplosioni di arma da fuoco. Durante un pattugliamento, gli agenti della Squadra Antirapina hanno notato due giovani muoversi con fare sospetto sotto i portici di un edificio di edilizia popolare. I poliziotti hanno osservato i due mentre sistemavano un borsone, dal quale era visibile la sagoma di un’arma.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Alla vista degli agenti, i due giovani hanno tentato di darsi alla fuga. Uno di loro, un ventottenne originario di Catania, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a controllo. Il secondo giovane, invece, ha afferrato il borsone e ha cercato di far perdere le proprie tracce tra le campagne circostanti, abbandonando la borsa durante la fuga.

Il sequestro delle armi

La borsa è stata recuperata dagli agenti, che al suo interno hanno trovato numerose armi: in particolare, cinque fucili, alcuni dei quali con matricola abrasa e canne mozze, altri risultati rubati. Il materiale sequestrato rappresenta un importante colpo inferto al fenomeno della detenzione di armi clandestine nella zona.

L’arresto e le indagini in corso

Il giovane di 28 anni è stato arrestato e condotto presso il carcere di Piazza Lanza, mentre proseguono le indagini della Squadra Mobile per identificare il secondo individuo coinvolto nell’episodio. La Polizia di Stato sottolinea che per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA