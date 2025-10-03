Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel quartiere Picanello: l’intervento, avvenuto nella giornata di ieri, è stato disposto dalla Questura di Catania per contrastare lo spaccio di droga e altre attività illecite nella zona.

Operazione straordinaria nel quartiere Picanello

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Catania ha organizzato un servizio di controllo straordinario nel quartiere Picanello. L’obiettivo era duplice: prevenire e reprimere comportamenti illegali che potessero minacciare l’ordine pubblico e intensificare la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a contrastare eventuali reati in materia di armi.

L’intervento della squadra cinofili

Durante il servizio, una pattuglia della squadra cinofili, supportata dai cani antidroga “Maui” e “Ares”, ha perlustrato le vie del quartiere. Gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo in una palazzina, concentrandosi sugli spazi comuni. Saliti fino al terzo piano, i cani hanno segnalato con insistenza la porta di un appartamento, suggerendo la possibile presenza di sostanze stupefacenti.

Il blitz nell’appartamento

Gli agenti hanno suonato ripetutamente il campanello e, nel frattempo, hanno richiesto il supporto di un’altra pattuglia, che è arrivata rapidamente sul posto. Quando il proprietario ha aperto la porta, i cani antidroga sono entrati nell’appartamento e si sono diretti subito verso la camera da letto del figlio. Alla domanda degli agenti sulla presenza di droga, il giovane ha negato ogni addebito.

La scoperta della droga

La successiva perquisizione ha però smentito le dichiarazioni del ragazzo. Nascosto in un armadio della sua stanza, gli agenti hanno trovato un bidone contenente 322 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana. In un cassetto del comodino sono stati rinvenuti quattro barattoli di vetro con altri 112 grammi della stessa sostanza.

Non è tutto: sempre nel comodino sono state scoperte 15 dosi di hashish, per un totale di 38 grammi. All’interno dell’armadio, oltre alla droga, è stato trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 10.900 euro, ritenuta dagli investigatori probabile provento dell’attività illecita.

Sequestro e analisi della sostanza

Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e sarà inviata ai laboratori della Polizia Scientifica per le analisi di rito, che saranno effettuate da personale specializzato.

Le dichiarazioni dei coinvolti

Il proprietario di casa ha dichiarato agli agenti di non essere a conoscenza dell’attività illegale del figlio e di non avere alcun coinvolgimento nei fatti. Il giovane, invece, ha ammesso le proprie responsabilità, assumendosi l’intera colpa per quanto rinvenuto nell’appartamento.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle procedure di identificazione e dopo aver completato gli atti di rito, i poliziotti hanno arrestato il 26enne catanese. Informato il Pubblico Ministero di turno, è stato disposto per il giovane il regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa del processo con rito direttissimo.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione messa in atto dalla Questura di Catania, che negli ultimi mesi ha intensificato la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri più sensibili della città, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla repressione di ogni forma di reato che possa minare la sicurezza dei cittadini.

IPA