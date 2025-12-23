Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto e ricettazione di prodotti alimentari sono le accuse che hanno portato all’arresto di tre uomini nella zona industriale di Catania. Due catanesi di 33 e 41 anni e un autotrasportatore 49enne originario di Vittoria, ma residente a Misterbianco, sono stati sorpresi mentre scaricavano merce rubata in un box di un mercato locale. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, grazie alla segnalazione degli addetti alla vigilanza privata.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo che il personale di vigilanza “The Guardian” ha notato movimenti sospetti presso un box solitamente destinato alla vendita di abbigliamento. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare i tre uomini mentre erano intenti a scaricare la merce.

Il modus operandi degli arrestati

L’indagine ha permesso di ricostruire il piano messo in atto dai due ricettatori, il 33enne e il 41enne, che collaboravano con il 49enne autotrasportatore. Quest’ultimo, da alcuni mesi, invece di consegnare tutti i prodotti alimentari trasportati con il suo tir, effettuava delle soste a Catania per scaricare parte della merce nel box. Qui, i due complici si occupavano di rivendere gli alimenti a metà prezzo tramite un noto social network. In cambio, l’autotrasportatore riceveva una somma di denaro e, dopo aver richiuso accuratamente gli imballaggi per non destare sospetti, proseguiva con le consegne regolari.

Il ruolo della vigilanza privata

La collaborazione tra la Polizia di Stato e le guardie giurate si è rivelata fondamentale per interrompere il giro d’affari illecito, che aveva già fruttato svariate migliaia di euro. I sospetti sono nati quando le guardie hanno notato la presenza di numerose derrate alimentari in un box solitamente utilizzato per la vendita di abbigliamento. Questo dettaglio ha fatto scattare l’allarme e la conseguente segnalazione alle forze dell’ordine.

La merce rubata e il suo destino

Ad ogni consegna, la tipologia di merce variava: dagli alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, tonno, biscotti, pesto e barrette, fino a prodotti per la pulizia della casa. Dopo l’arresto, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il proprietario della merce, che ha sporto denuncia e ha potuto recuperare i prodotti alimentari sottratti.

Le conseguenze giudiziarie

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, i tre uomini sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa del giudizio per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per tutti la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la prescrizione di permanere in casa durante le ore notturne.

IPA