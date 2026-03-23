Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato per ricettazione un pregiudicato catanese di 43 anni, fermato dalla Polizia di Stato dopo aver smontato un corrimano in ottone da un palazzo storico di via Etnea. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva, probabilmente destinata al mercato nero.

Il fermo e il controllo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto durante un servizio di pattugliamento mirato a contrastare episodi di illegalità diffusa nel centro di Catania. Gli operatori hanno notato l’uomo appena uscito dallo stabile di via Etnea, con uno zaino in mano e un atteggiamento sospetto. Il soggetto, già conosciuto per furto e ricettazione, è stato immediatamente sottoposto a controllo.

La scoperta della refurtiva

Durante l’identificazione, i poliziotti hanno chiesto all’uomo di aprire lo zaino che stringeva a sé. All’interno sono stati trovati diversi pezzi in ottone, che ricostruiti costituivano un corrimano appena smontato dalla scala del palazzo signorile. Insieme alla refurtiva, sono stati rinvenuti anche una pinza e un cacciavite, strumenti probabilmente utilizzati per compiere il furto.

La denuncia e le indagini in corso

L’uomo è stato accompagnato in Commissariato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, in attesa dell’accertamento definitivo delle sue responsabilità. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo ulteriori verifiche per stabilire se il 43enne sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane.

L’impegno della Polizia contro i furti di metalli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, da tempo gli agenti della Questura di Catania sono impegnati in attività di controllo specifiche per prevenire e reprimere i furti di rame e ottone. Queste operazioni hanno permesso di bloccare diversi ladri e di evitare danni sia alle cabine elettriche che agli antichi palazzi della città. L’ultimo intervento in via Etnea si inserisce in questo quadro di azioni mirate a tutelare il patrimonio storico e la sicurezza dei cittadini.

IPA