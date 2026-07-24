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È scattato un arresto per rapina a Catania: un uomo di 45 anni è stato sorpreso mentre cercava di rubare un motorino e, per sfuggire alla cattura, ha minacciato un passante con un coltello prima di tentare la fuga. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo l’indagato particolarmente pericoloso.

I fatti: il tentato furto e la reazione del ladro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Zaccà, dove gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione di un cittadino.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il 45enne è stato colto in flagranza mentre cercava di mettere a segno un furto ai danni di un motorino parcheggiato. Un passante, accortosi di quanto stava accadendo, ha immediatamente avvisato la polizia. Il ladro, vistosi scoperto, ha reagito con violenza: ha estratto un coltello e ha minacciato il testimone, tentando così di garantirsi la fuga.

L’inseguimento e l’arresto in Piazza Carlo Alberto

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dal testimone, gli agenti sono riusciti a individuare rapidamente il sospetto. Il 45enne ha cercato di nascondersi tra le auto in Piazza Carlo Alberto, ma è stato riconosciuto e bloccato dagli agenti della volante. L’uomo è stato quindi arrestato per rapina.

Le conseguenze giudiziarie

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato dell’accaduto. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, sottolineando la pericolosità dell’uomo, che non ha esitato a usare la minaccia per tentare di sfuggire alla giustizia.

L’episodio avvenuto a Catania mette nuovamente in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. La prontezza del passante nel segnalare il furto ha permesso un intervento rapido e risolutivo da parte della polizia, che ha così potuto assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso.

IPA