Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato fermato sull’uscio della propria abitazione un uomo di Catania di 47 anni, sorpreso mentre trasportava 40 fuochi d’artificio appena acquistati e privi di documentazione di provenienza. L’intervento, condotto dagli agenti del nucleo artificieri della Questura, è avvenuto nell’ambito dei controlli intensificati per contrastare la detenzione illegale di materiale esplodente in vista delle festività natalizie.

Il fermo e la scoperta del materiale esplodente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 47enne è stato notato dagli agenti mentre rincasava con un voluminoso scatolone, contrassegnato da un pittogramma tipico del trasporto di esplosivi. Il comportamento dell’uomo ha insospettito i poliziotti, impegnati in servizi di prevenzione e controllo in tutta la città per arginare la compravendita illecita e la detenzione abusiva di fuochi d’artificio.

L’intervento degli artificieri e la perquisizione

Gli agenti del Nucleo Artificieri sono intervenuti tempestivamente per evitare possibili rischi legati alla detenzione abusiva di prodotti pirotecnici in ambienti domestici non protetti. Dopo aver fermato l’uomo per l’identificazione, hanno proceduto a un controllo accurato dello scatolone, rinvenendo al suo interno dieci imballi contenenti 40 prodotti di materiale esplodente di varia tipologia, per un peso complessivo di 155 kg.

La provenienza illecita e la catalogazione degli artifizi

Un’analisi approfondita del Nucleo Artificieri ha permesso di classificare gli artifizi come prodotti esplodenti la cui vendita è consentita esclusivamente presso depositi autorizzati. L’uomo fermato a Catania, tuttavia, non è stato in grado di fornire alcuna prova relativa alla provenienza della merce, facendo così presumere che il materiale fosse stato acquistato in modo illecito.

Le misure adottate dalla Polizia e la denuncia

Il materiale esplodente è stato immediatamente messo in sicurezza dagli agenti, che hanno proceduto a denunciare il 47enne all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di materiale esplodente. Resta valida la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Polizia