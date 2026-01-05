Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Catania contro un gruppo accusato di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore della giornata su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, coinvolgendo circa cinquanta militari e diversi reparti speciali. L’operazione è scaturita da un’indagine avviata dopo il ferimento di un uomo a Paternò, episodio che ha innescato una serie di ritorsioni tra clan rivali.

Operazione all’alba: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’intervento ha visto impegnati il Comando Provinciale di Catania, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, il Nucleo Cinofili di Nicolosi e il 12° Nucleo Elicotteri. L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone, tutte gravemente indiziate, in concorso tra loro, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini: escalation di violenza dopo il ferimento di agosto

L’indagine, sviluppata dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Catania e dal N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Paternò, ha avuto origine da un altro procedimento penale relativo al ferimento di G.M.G., avvenuto a Paternò il 30 agosto 2025. In quell’occasione, la vittima, figlio di G.A.—figura di rilievo dell’associazione mafiosa A. di Paternò, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano—era stata colpita in circostanze apparentemente legate a futili motivi. Già il 27 novembre 2025, F.A. era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio ai danni di G.M.G.

La reazione del clan: commando armato in azione

Il ferimento di G.M.G. ha generato un’escalation di tensioni e propositi di vendetta, anche in considerazione del ruolo del padre della vittima all’interno del clan A. Le indagini hanno documentato che il 1 ottobre 2025, a Paternò, un commando composto dai cinque indagati—capeggiati da G.A., nonostante fosse agli arresti domiciliari—si sarebbe recato presso l’officina meccanica del padre di F.A. Qui, uno dei membri del gruppo era armato di pistola e un altro di mazza. Nel corso dell’azione, sono stati esplosi tre colpi di pistola contro F.A., colpendolo alla mano sinistra.

Le prove raccolte: intercettazioni e videosorveglianza

L’impianto accusatorio si basa su una complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea, che ha previsto sia attività tecniche che dinamiche. Particolarmente rilevanti sono risultate alcune conversazioni intercettate subito dopo il primo ferimento, nelle quali emergevano espliciti intenti di vendetta da parte del clan A. La ricostruzione degli eventi ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni telefoniche della vittima, che, durante l’azione ritorsiva, ha riferito a un familiare di essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco e di aver risposto al fuoco, riuscendo così a mettere in fuga gli aggressori.

La falsa dichiarazione e il riscontro medico

Nonostante la vittima non abbia denunciato l’accaduto, i Carabinieri hanno potuto riscontrare la veridicità dei fatti grazie all’acquisizione del referto medico presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove F.A. si era recato autonomamente, dichiarando però falsamente di aver subito un incidente stradale. Questo particolare ha ulteriormente rafforzato il quadro indiziario a carico degli arrestati.

Il ruolo della videosorveglianza

L’analisi delle comunicazioni ha permesso agli investigatori di scoprire l’esistenza di un sistema di videosorveglianza installato presso l’officina della vittima, luogo dell’attentato. I militari hanno individuato l’impianto e acquisito i video dai dispositivi informatici sequestrati durante le operazioni relative all’arresto di F.A. La meticolosa analisi dei fotogrammi ha consentito di ricostruire la sequenza temporale dell’azione criminosa, le modalità operative e le responsabilità di ciascun partecipante.

Contestazione dell’aggravante mafiosa

Gli elementi raccolti hanno portato alla contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 416 bis c.p., in quanto l’episodio è maturato nel contesto associativo del clan A. e si è caratterizzato per modalità organizzative ed esecutive tipiche della metodologia mafiosa. Il solido quadro indiziario ha permesso alla Procura di richiedere, e al GIP di emettere, le misure cautelari nei confronti dei cinque indagati.

Carabinieri