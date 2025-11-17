Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e arresto in flagranza sono il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro di Catania, dove un uomo di 36 anni è stato sorpreso mentre rubava oggetti da un’auto in sosta. L’episodio si è verificato durante i servizi di pattugliamento rafforzati nelle zone più frequentate della città.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel cuore di Catania, dove gli agenti della squadra volanti della Questura hanno fermato un pluripregiudicato catanese, colto sul fatto mentre era intento a compiere un furto su un’auto parcheggiata.

I fatti: come si è svolto il furto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha effettuato un giro tra le vetture in sosta lungo via del Vecchio Bastione. Dopo aver individuato alcuni oggetti lasciati incustoditi sul sedile di una macchina, si è guardato intorno per assicurarsi di non essere osservato. In pochi istanti ha mandato in frantumi il finestrino del veicolo, ha rovistato all’interno e si è impossessato degli effetti personali del proprietario, prelevandoli sia dai sedili che dal vano portaoggetti.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il ladro ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato sorpreso dagli agenti della squadra volanti, impegnati nei controlli di routine e nel pattugliamento delle strade e delle piazze del centro cittadino, zone particolarmente frequentate da cittadini e turisti. Alla vista della Polizia, il sospettato si è fermato per un attimo, forse nel tentativo di individuare una via di fuga, ma ogni suo tentativo è stato prontamente bloccato dagli agenti, che lo hanno fermato e condotto negli uffici per gli accertamenti di rito.

La refurtiva e la denuncia

Nel frattempo, il proprietario dell’auto è stato rintracciato e ha potuto constatare il danno al finestrino e il furto di diversi oggetti, che sono stati recuperati e restituiti dagli agenti. Il legittimo proprietario ha quindi formalizzato la denuncia presso gli uffici della Polizia.

Le conseguenze per l’arrestato

Per questi motivi, il 36enne pluripregiudicato è stato arrestato per furto aggravato. La Polizia ha sottolineato che, nonostante l’arresto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva. Informato dei fatti il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.

