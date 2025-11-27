Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 200 grammi di marijuana sequestrati in provincia di Catania. Un uomo di 45 anni è stato fermato dopo aver provocato un incidente sull’autostrada A18: avrebbe fornito false generalità agli agenti e guidava senza patente. La droga trovata nell’auto ha portato all’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi lungo la diramazione dell’A18, nella provincia di Catania. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto.

L’incidente e i primi accertamenti

Secondo quanto ricostruito, la pattuglia della Polizia Stradale ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Dopo aver verificato le condizioni di salute dei conducenti coinvolti, gli agenti hanno iniziato le procedure di rilievo per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il comportamento sospetto dell’automobilista

L’automobilista, un cittadino catanese di 45 anni, si è mostrato particolarmente nervoso e poco collaborativo durante il controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo era sprovvisto di qualsiasi documento d’identità e ha fornito agli agenti dati anagrafici riconducibili a un’altra persona.

False generalità e denuncia

La tentata sostituzione di persona non è sfuggita agli operatori della Polizia Stradale, che hanno proceduto a ulteriori verifiche. Una volta accertata la reale identità dell’uomo, è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver fornito false generalità e per la guida senza patente.

Il ritrovamento della droga

Durante il controllo dell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica contenente diverse dosi di marijuana, per un peso complessivo di 200 grammi. Oltre allo stupefacente, sono stati trovati anche un vaporizzatore e una boccetta di ricarica, elementi che hanno rafforzato i sospetti degli investigatori.

L’arresto per detenzione di stupefacenti

La sostanza è stata immediatamente sequestrata e l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

IPA