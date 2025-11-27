Catania, incidente sull'autostrada A18: l'automobilista dà false generalità, beccato con 200 grammi di droga
Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Catania dopo un incidente: guidava senza patente e trasportava 200 grammi di marijuana.
Un arresto e 200 grammi di marijuana sequestrati in provincia di Catania. Un uomo di 45 anni è stato fermato dopo aver provocato un incidente sull’autostrada A18: avrebbe fornito false generalità agli agenti e guidava senza patente. La droga trovata nell’auto ha portato all’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi lungo la diramazione dell’A18, nella provincia di Catania. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto.
L’incidente e i primi accertamenti
Secondo quanto ricostruito, la pattuglia della Polizia Stradale ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Dopo aver verificato le condizioni di salute dei conducenti coinvolti, gli agenti hanno iniziato le procedure di rilievo per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Il comportamento sospetto dell’automobilista
L’automobilista, un cittadino catanese di 45 anni, si è mostrato particolarmente nervoso e poco collaborativo durante il controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo era sprovvisto di qualsiasi documento d’identità e ha fornito agli agenti dati anagrafici riconducibili a un’altra persona.
False generalità e denuncia
La tentata sostituzione di persona non è sfuggita agli operatori della Polizia Stradale, che hanno proceduto a ulteriori verifiche. Una volta accertata la reale identità dell’uomo, è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver fornito false generalità e per la guida senza patente.
Il ritrovamento della droga
Durante il controllo dell’autovettura, gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica contenente diverse dosi di marijuana, per un peso complessivo di 200 grammi. Oltre allo stupefacente, sono stati trovati anche un vaporizzatore e una boccetta di ricarica, elementi che hanno rafforzato i sospetti degli investigatori.
L’arresto per detenzione di stupefacenti
La sostanza è stata immediatamente sequestrata e l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.