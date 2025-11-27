Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un catanese di 50 anni per atti persecutori nei confronti della ex compagna. La donna, vittima di minacce e vessazioni, ha chiesto aiuto alla Polizia dopo l’ennesimo episodio di violenza e intimidazione. L’arresto è avvenuto nel quartiere Librino, a seguito di una serie di comportamenti ossessivi e aggressivi che hanno spinto la vittima a temere per la propria incolumità.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto dalla stessa vittima, che si è rivolta in lacrime alla Sala Operativa della Questura di Catania. La donna ha raccontato di essere stata perseguitata dall’ex fidanzato, che aveva tentato di sfondare la porta della sua abitazione per controllare che non ci fosse nessun altro con lei.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dalla donna agli agenti della squadra volanti, l’uomo aveva manifestato sin dall’inizio della relazione una gelosia morbosa, impedendole di mantenere rapporti con amici e persino con alcuni parenti. Attraverso continue videochiamate, si assicurava che la compagna fosse sempre sola in casa. Quando la donna ha deciso di interrompere la relazione, le condotte persecutorie si sono intensificate: l’uomo ha iniziato ad appostarsi sotto casa, a pedinarla e a diventare sempre più aggressivo, soprattutto dopo aver scoperto che la ex aveva iniziato una nuova vita.

Le minacce e le intimidazioni

Le minacce non si sono limitate alla sola vittima, ma sono state rivolte anche ai suoi familiari e ai suoi animali domestici. In più occasioni, l’uomo avrebbe minacciato di morte la ex compagna, sostenendo di essere armato di pistola. La situazione è degenerata ulteriormente quando, pochi giorni prima dell’arresto, la donna ha ricevuto una videochiamata in cui l’ex mostrava uno dei suoi due cagnolini, afferrato per il collo, minacciando di impiccarlo.

L’intervento della Polizia

La situazione è precipitata quando l’uomo si è presentato davanti alla porta della donna e ha iniziato a colpirla ripetutamente con calci, nel tentativo di entrare con la forza. Spaventata, la vittima ha chiesto aiuto alla Polizia, che è intervenuta prontamente. Tuttavia, al loro arrivo, l’uomo si era già allontanato dal luogo dell’aggressione.

L’arresto e le indagini

Gli agenti della squadra volanti sono riusciti a rintracciare il sospettato presso la sua abitazione. Qui è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. Durante la perquisizione, è stata trovata una pistola giocattolo priva del tappo rosso, che è stata sequestrata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacente, è stato condotto in carcere.

Le conseguenze giudiziarie

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

IPA