Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una 40enne deferita per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati a Catania. La donna, secondo quanto accertato, avrebbe eseguito trattamenti estetici in assenza delle necessarie abilitazioni, promuovendo la propria attività sui social network e operando all’interno di una civile abitazione priva delle prescritte autorizzazioni sanitarie.

Le indagini e la segnalazione iniziale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita a seguito di una segnalazione che ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine l’esecuzione di trattamenti estetici da parte di personale non abilitato. I militari del NAS di Catania hanno quindi avviato un monitoraggio dei social network, riuscendo a individuare la presunta responsabile. La donna, una 40enne catanese, si presentava online come “medico estetico” e vantava oltre 10.000 follower sui propri profili, dove pubblicizzava i risultati ottenuti con i suoi trattamenti.

L’attività sui social e l’individuazione della zona

Attraverso un’attenta analisi dei contenuti pubblicati sui social, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire non solo la modalità con cui la donna promuoveva la propria attività, ma anche il periodo e la zona in cui operava nel capoluogo etneo. Le indagini hanno permesso di identificare alcune clienti che si erano sottoposte a trattamenti a base di botox e filler, confermando così la natura e la portata dell’attività svolta.

Controlli e accertamenti nell’abitazione

Una volta raccolte le informazioni necessarie, i militari hanno predisposto specifici servizi di osservazione e controllo. È stato così accertato che i trattamenti venivano effettuati all’interno di una civile abitazione, priva delle autorizzazioni sanitarie richieste per legge. Durante uno degli accessi, i Carabinieri del NAS, in collaborazione con il Comando Arma territorialmente competente, hanno sorpreso la donna mentre si apprestava a eseguire un’ulteriore iniezione su una cliente già distesa su un lettino per massaggi. Alla cliente era stata precedentemente applicata una crema anestetizzante, a conferma della natura invasiva dei trattamenti praticati.

Sequestri e materiale rinvenuto

Nel corso della perquisizione, i militari hanno sottoposto a sequestro numerose attrezzature elettromedicali, dispositivi medici, confezioni di farmaci utilizzati per il trattamento degli inestetismi del viso (alcuni dei quali già parzialmente impiegati), un tariffario, un’agenda con le prenotazioni dei clienti e vario materiale destinato all’esecuzione dei trattamenti estetici. Tra gli oggetti sequestrati figurava anche una lampada utilizzata per la realizzazione di contenuti da pubblicare sui social network, a testimonianza dell’importanza attribuita dalla donna alla promozione online della propria attività.

Le accuse e la posizione della donna

La 40enne catanese è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. L’intervento dei Carabinieri del NAS di Catania si inserisce in un più ampio contesto di controlli volti a contrastare le attività illecite nel settore della salute e della bellezza. Si ricorda che la persona coinvolta è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale definitivo accertamento della propria colpevolezza in sede processuale.

IPA