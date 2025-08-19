Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un 35enne catanese per tentato furto aggravato in un grande magazzino del centro: l’uomo è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre profumi e abiti di valore. L’intervento è stato richiesto dal personale di vigilanza, che ha notato i movimenti sospetti e ha allertato la Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in un noto esercizio commerciale di via Etnea, nel cuore di Catania. Il personale di vigilanza ha individuato il sospetto mentre si aggirava tra gli scaffali, selezionando con cura alcuni prodotti di lusso.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il 35enne ha agito con una certa sicurezza, scegliendo un profumo e diversi capi d’abbigliamento di marca. Dopo aver raccolto la merce, si è diretto verso i camerini, dove ha utilizzato una tronchesina per rimuovere i dispositivi antitaccheggio. Successivamente, ha nascosto i prodotti all’interno della propria tracolla, cercando di eludere i controlli del personale.

L’intervento della vigilanza e della Polizia

Il personale di vigilanza, che aveva già notato i comportamenti sospetti dell’uomo, ha atteso che questi uscisse dal negozio. Una volta oltrepassate le casse, il 35enne è stato fermato e bloccato dagli addetti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono giunti sul posto in pochi minuti.

La perquisizione e la refurtiva

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno recuperato tutta la merce sottratta, che era stata accuratamente nascosta nella tracolla dell’uomo. Si trattava di profumi e abiti di marca, privi dei dispositivi antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 700 euro. La tronchesina utilizzata per rimuovere i sistemi di sicurezza è stata sequestrata.

Le indagini e l’arresto

Dopo aver raccolto la denuncia del responsabile del punto vendita, gli agenti hanno effettuato ulteriori accertamenti sull’identità del sospetto. È emerso che il 35enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La Polizia di Stato di Catania ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e operatori commerciali nella prevenzione e nel contrasto ai furti. Gli agenti della Squadra Volanti continuano a monitorare il territorio, intervenendo prontamente in caso di segnalazioni e rafforzando la presenza nelle aree più sensibili della città.

IPA