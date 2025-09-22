Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato omicidio aggravato nella serata del 17 settembre in Catania. Un giovane di 19 anni, cittadino straniero, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dopo essere stato identificato come il presunto autore di un accoltellamento nei confronti di un connazionale, avvenuto nei pressi di un esercizio di ristorazione in via Gambino. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Catania, che hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti grazie anche alle immagini di videosorveglianza.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 12.00 del 17 settembre, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento urgente delle pattuglie in via Gambino, dove era stata segnalata una lite tra due soggetti stranieri. Uno dei due era armato di coltello, mentre l’altro risultava già ferito e sanguinante all’arrivo degli agenti. La situazione è rapidamente degenerata: il presunto aggressore si è dato alla fuga, mentre la vittima, rimasta sul posto, ha reagito in modo scomposto, inveendo con un bastone contro una pattuglia della Polizia Locale di passaggio, prima di gettare l’oggetto e ricevere i primi soccorsi.

La fuga e il recupero dell’arma

Nel frattempo, il giovane armato di coltello si è allontanato precipitosamente dalla scena. Gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente avviato le ricerche, circoscrivendo l’area dell’aggressione e recuperando l’arma utilizzata, un coltello che era stato gettato nella grata di un tombino nei pressi dell’esercizio commerciale teatro della lite. La tempestività dell’intervento ha permesso di raccogliere elementi fondamentali per la ricostruzione dei fatti.

L’identificazione grazie alle telecamere

Gli investigatori della Squadra Mobile, specializzati nei reati contro la persona e nella criminalità straniera, hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, oltre a quelle registrate da un passante. Attraverso una rapida comparazione dei fotogrammi con gli archivi di polizia, gli agenti sono riusciti a identificare il presunto autore dell’accoltellamento, che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce.

Il tentativo di depistaggio e il fermo

Dopo ore di ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dal giovane in fuga, il sospettato, sentendosi braccato, si è presentato nei pressi della Questura, tentando di sviare le indagini. Ha dichiarato agli agenti di essere stato lui stesso vittima di aggressione da parte di un connazionale armato di coltello. Tuttavia, un controllo immediato ha permesso di accertare che nello zaino del ragazzo erano presenti gli indumenti indossati durante l’accoltellamento, ancora sporchi di sangue, elemento che ha smentito la sua versione dei fatti.

La ricostruzione della dinamica

La minuziosa analisi delle immagini di videosorveglianza ha consentito agli investigatori di ricostruire l’intera sequenza dell’aggressione. Il giovane, dopo aver colpito il connazionale alla testa e al collo, si era disfatto del coltello gettandolo in una grata metallica nei pressi di un esercizio commerciale. La vittima, soccorsa in codice rosso, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, dove ha riferito agli agenti di essere stata accoltellata per futili motivi al termine di una violenta lite.

Le conseguenze giudiziarie

Sulla base degli elementi raccolti, tra cui la testimonianza della vittima e le prove video, il cittadino straniero è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria nella serata del 17 settembre. Il compendio indiziario ha consentito all’Ufficio di Procura di richiedere e ottenere dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento di fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il provvedimento resta suscettibile di impugnazione davanti al Tribunale del riesame.

