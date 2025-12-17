Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia a Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo. Un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito la madre per ottenere denaro da spendere in droga. Secondo quanto si apprende dal comunicato della Polizia di Stato, la donna è stata costretta a subire minacce e violenze fisiche, culminate nell’ennesima aggressione che ha portato all’arresto del figlio.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. Il protagonista è un uomo di 28 anni, tossicodipendente e pluripregiudicato, che avrebbe più volte minacciato di morte i propri genitori qualora non avessero soddisfatto le sue richieste di denaro, necessario per acquistare sostanze stupefacenti.

L’escalation di violenza: dalle minacce all’aggressione fisica

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, la situazione sarebbe degenerata quando la madre si è rifiutata di consegnare al figlio la somma richiesta. L’uomo sarebbe passato dalle parole ai fatti, aggredendo fisicamente la donna e colpendola ripetutamente alle spalle. Nonostante la resistenza iniziale, la madre si è vista costretta a cedere alle pressioni, temendo per la propria incolumità.

La corsa allo sportello postale e il ritorno a casa

La vittima, sotto minaccia, è stata costretta dal figlio a uscire di casa in tutta fretta per recarsi al più vicino sportello postale, con l’obiettivo di prelevare una somma non inferiore a mille euro. Tuttavia, una volta giunta allo sportello, la donna si è resa conto di non avere la disponibilità economica richiesta. Al suo ritorno a casa, il figlio ha reagito con ulteriore violenza, colpendola ancora e provocandole forti dolori alle spalle.

La richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia

Stanca dei continui soprusi e preoccupata per l’escalation di comportamenti aggressivi del figlio, la donna ha deciso di rivolgersi alla Polizia. Ha contattato la Sala operativa della Questura, raccontando quanto accaduto e chiedendo aiuto. In pochi minuti, una volante è stata inviata presso l’abitazione della vittima, dove gli agenti hanno trovato la donna in lacrime e visibilmente scossa.

Il passato del 28enne e la situazione familiare

Durante il colloquio con i poliziotti, la madre ha spiegato che il figlio era tornato a vivere con i genitori da circa un mese, dopo essere uscito dal carcere. Da allora, il suo comportamento sarebbe peggiorato, diventando sempre più scontroso e violento. In diverse occasioni, il giovane sarebbe rientrato a casa in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti, sfogando la propria rabbia contro i genitori e colpendo la madre con calci e pugni senza alcun motivo apparente.

L’arresto e le accuse

Gli agenti hanno trovato il 28enne addormentato sul divano, con una mazza di legno accanto. Al risveglio, l’uomo ha iniziato a urlare e minacciare nuovamente i genitori, arrivando ad affermare che li avrebbe fatti bruciare vivi. Grazie alla denuncia della madre e alla ricostruzione dettagliata delle violenze subite, la Polizia ha proceduto all’arresto del giovane per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Il trasferimento in carcere e le prossime fasi

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 28enne è stato condotto in carcere, dove attende il giudizio di convalida davanti al giudice.

