Catania, maxi multa al ristorante degli orrori: cibo avariato, estintori rotti e norme violate

E’ di 8300 euro di sanzioni il bilancio di un’operazione di controllo in un ristorante a Catania, condotta dalla Polizia di Stato per verificare la sicurezza e la regolarità delle attività commerciali. Durante il fine settimana, una task force ha effettuato un controllo mirato nei pressi del porto, riscontrando diverse irregolarità.

Controlli e sanzioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la task force, coordinata dalla Polizia di Stato e composta da agenti della Divisione Anticrimine, Squadra Volanti, Polizia Locale, ASP-Servizio Veterinari, Servizio Igiene e S.Pre.SAL, ha riscontrato la mancata tracciabilità di alimenti e prodotti non idonei al consumo umano. Sono stati sequestrati e distrutti oltre 80 kg di alimenti, tra cui carne, polpi congelati, frutta e verdura, e contestata una sanzione amministrativa di 1500 euro.

Sicurezza sul lavoro

I tecnici del Servizio di Prevenzione sulla Sicurezza degli Ambienti di Lavoro hanno accertato la mancanza di manutenzione degli estintori, uscite d’emergenza ostruite e carenza di segnaletica. Ulteriori accertamenti verranno effettuati su un deposito privo di aerazione. Le sanzioni applicate ammontano a circa 8400 euro.

Irregolarità amministrative

La Polizia Locale ha rilevato la mancata esposizione dei prezzi degli alcolici, difformità rispetto alla relazione tecnica di impatto acustico e altre violazioni. Sono state contestate sanzioni per quasi 8300 euro al titolare per aver consentito il fumo all’interno del locale e per modifiche edilizie non autorizzate.

Prescrizioni igieniche

Il Servizio Igiene dell’Asp ha imposto prescrizioni per il ripristino dei locali, tra cui la tinteggiatura del soffitto, sostituzione dei pavimenti e manutenzione dei frigoriferi.

Fonte foto: IPA