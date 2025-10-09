Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

43 imbarcazioni sequestrate ad Acitrezza: l’intervento è stato condotto durante l’estate, quando numerose segnalazioni hanno portato le forze dell’ordine a scoprire una vasta occupazione abusiva delle aree demaniali marittime nel nuovo porto di Acitrezza, in provincia di Catania. L’azione è stata motivata dalla necessità di ripristinare la legalità e la fruibilità di una zona costiera di grande pregio, da anni sottratta all’uso pubblico a causa della presenza di natanti senza autorizzazione.

Segnalazioni dei cittadini e avvio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel corso dell’estate, quando i residenti e i villeggianti di Acitrezza hanno più volte segnalato la presenza di numerose barche che occupavano senza alcun titolo lo scalo di alaggio e le aree demaniali del nuovo porto. Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nel pattugliamento della fascia costiera a bordo delle moto d’acqua, insieme ai militari della Guardia Costiera di Catania, hanno raccolto le denunce e avviato una serie di controlli mirati.

Scoperta di 43 imbarcazioni senza titolo

Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno individuato ben 43 imbarcazioni che occupavano abusivamente gli ormeggi, senza alcuna autorizzazione. La maggior parte di queste unità risultava priva di segni di riconoscimento, rendendo impossibile l’identificazione immediata dei proprietari. Per questo motivo, la Guardia Costiera, con il supporto della Polizia di Stato, ha affisso cartelli di diffida sulle imbarcazioni, invitando i proprietari a rimuoverle.

Prime rimozioni spontanee e informativa di reato

Nei giorni successivi all’affissione dei cartelli, circa la metà delle barche è stata rimossa spontaneamente dai legittimi proprietari. Per le restanti unità, invece, gli uffici operanti hanno inoltrato un’informativa di reato alla Procura della Repubblica di Catania, che ha assunto il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria. L’inchiesta ha permesso di accertare che, per quasi tutte le imbarcazioni, non era possibile risalire ai responsabili, ad eccezione di una barca da pesca regolarmente iscritta nei registri marittimi.

Sequestro e rimozione coatta delle barche

La Procura della Repubblica ha quindi disposto il sequestro delle imbarcazioni rimaste, procedendo formalmente a carico di ignoti per la quasi totalità dei natanti. Solo in un caso si è potuto identificare il proprietario. Grazie al supporto di un’azienda specializzata nel recupero di natanti, la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato hanno avviato la rimozione coatta di 23 unità da diporto, per lo più realizzate in legno e alcune in vetroresina.

Intervento del Comune e bonifica dell’area

Durante le operazioni di sgombero, anche il Comune di Acicastello ha collaborato attivamente, occupandosi della rimozione di una grande quantità di rifiuti accumulati all’interno e nei pressi delle imbarcazioni abbandonate sul demanio marittimo. L’azione congiunta ha permesso di restituire decoro e sicurezza a un’area da tempo trascurata e oggetto di occupazione abusiva.

Restituzione del porto alla collettività

Al termine delle operazioni, il porto di Acitrezza – sia il nuovo che lo scalo di alaggio – è stato finalmente restituito alla libera fruizione della collettività. Per anni, infatti, questa zona di demanio marittimo era stata sottratta all’uso pubblico da chi occupava gli spazi senza alcun titolo o da chi aveva abbandonato le proprie imbarcazioni, contribuendo al degrado dell’area.

Prossimi passi: asta e distruzione dei natanti

La fase successiva dell’operazione prevede che le imbarcazioni ancora idonee alla navigazione vengano messe all’asta, mentre quelle non più utilizzabili saranno avviate alla distruzione. L’obiettivo è quello di garantire che il porto rimanga libero da occupazioni abusive e che le aree demaniali siano preservate per la collettività.

