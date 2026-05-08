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Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e una denuncia per maltrattamenti in famiglia a Catania. L’operazione è stata avviata dopo la richiesta d’aiuto di una donna, preoccupata per la presenza dell’ex marito sotto casa. L’uomo, un 42enne catanese, è stato trovato in possesso di droga e materiale per il confezionamento, portando così al suo arresto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza, riferendo di sentirsi minacciata dall’ex marito che si trovava sotto la sua abitazione. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti immediatamente, ma al loro arrivo l’uomo si era già allontanato.

La denuncia della vittima e i sospetti sulle armi

La donna, formalizzando la denuncia nell’immediatezza, ha raccontato agli agenti di aver subito minacce quotidiane da parte dell’ex marito. Le intimidazioni, secondo quanto riferito, sarebbero aumentate nel tempo, generando in lei un crescente timore per la propria incolumità. La preoccupazione era aggravata dal sospetto che l’uomo potesse essere in possesso di armi da fuoco.

La scoperta della base di spaccio

A seguito della denuncia, i poliziotti hanno deciso di recarsi presso l’abitazione del 42enne, situata nel quartiere San Cristoforo, per effettuare delle verifiche. Una volta all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno scoperto una vera e propria base di spaccio di droga. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti, nascosti in camera da letto, 104 grammi di hashish e 480 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Sequestro e arresto del sospettato

Tutto il materiale rinvenuto, compresa la droga e gli strumenti per il confezionamento, è stato sequestrato dagli agenti. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia, in relazione alle minacce rivolte all’ex moglie.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 42enne catanese.

IPA