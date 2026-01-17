Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pescivendolo 40enne è stato denunciato a Catania dopo essere stato sorpreso a vendere prodotti ittici senza autorizzazione e senza tracciabilità, come reso noto dalle autorità.

Controlli mirati nel quartiere Nesima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stata condotta una specifica attività di contrasto all’abusivismo commerciale nel quartiere Nesima. L’iniziativa si inserisce nel quadro dei servizi di controllo intensificati dalla Questura di Catania su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di tutelare i commercianti regolari e garantire la sicurezza della filiera alimentare a beneficio dei consumatori.

Collaborazione tra forze dell’ordine e autorità sanitarie

L’operazione è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, in collaborazione con la Polizia Locale e il personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania. Questa sinergia ha permesso di rafforzare i controlli e di intervenire in modo efficace contro le attività illecite nel settore alimentare.

Pescivendolo sorpreso a vendere senza autorizzazione

Durante il pattugliamento, gli agenti hanno fermato un pescivendolo intento a esporre e vendere pesce su un bancone collocato direttamente in strada. L’uomo, un cittadino catanese di 40 anni, non è stato in grado di presentare alcuna documentazione relativa all’attività commerciale. Ha ammesso di non aver presentato al Comune di Catania la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), operando così in totale assenza di autorizzazione.

Sequestrati 40 chili di pesce senza tracciabilità

Nel corso degli accertamenti, è stato scoperto che 40 chili di pesce in vendita erano privi dei requisiti di tracciabilità, fondamentali per garantire la provenienza sicura degli alimenti. I veterinari intervenuti hanno valutato la merce: una parte è stata giudicata idonea al consumo umano e donata in beneficenza, mentre il resto è stato distrutto per motivi di sicurezza alimentare.

Ispezione della struttura abusiva

Gli agenti hanno inoltre ispezionato il locale utilizzato per l’attività, una struttura metallica di circa 10 metri quadrati, dotata di copertura e di una vasca di accumulo d’acqua da 500 litri. Anche in questo caso, il pescivendolo non ha potuto esibire alcun titolo autorizzativo per l’uso del fabbricato.

Occupazione abusiva di suolo pubblico e danni alla pavimentazione

La Polizia Locale ha verificato che la struttura era installata direttamente sulla strada e fissata in modo permanente al manto stradale tramite tasselli. Questa situazione ha portato alla contestazione di invasione di suolo pubblico e danneggiamento aggravato della pavimentazione, reati per cui l’uomo è stato denunciato.

Sanzioni amministrative per oltre 3.600 euro

Al pescivendolo sono state contestate diverse violazioni amministrative, per un importo complessivo di 3.600 euro. Le sanzioni riguardano l’esercizio dell’attività senza autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, la mancanza dei requisiti professionali necessari e l’occupazione abusiva di suolo pubblico tramite la collocazione di arredi esterni al fabbricato.

IPA