Catania, muore bimba di 15 mesi in un incidente stradale: ferita la madre, fatale l'impatto con un muro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente stradale alle porte di Catania dove una bambina di 15 mesi è morta dopo il forte impatto dell’auto sulla quale si trovava – e guidata da sua madre – che si è schiantata contro un muro. Vano il tentativo di salvare la bimba che è stata dichiarata defunta all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Ricoverata anche la madre che non sarebbe però in gravi condizioni.

Incidente a Catania: muore una bimba di 15 mesi

Una bambina di 15 mesi ha perso la vita in un tragico incidente a Catania. L’infante si trovava nell’auto guidata da sua madre che stava percorrendo la strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant’Anastasia.

Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è andato a schiantare contro un muro, provocando il decesso della piccola e il ferimento della donna.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il luogo dell’incidente

La ricostruzione

Nuova tragedia sulle strade italiane: un incidente ha portato alla morte di una bimba, deceduta nel Catanese nella giornata del 31 maggio 2025. Fatale un forte impatto dell’auto sulla quale viaggiava, insieme alla madre, contro il muro di cinta di una proprietà privata. Il veicolo stava percorrendo la strada provinciale 134 che da Motta Sant’Anastasia conduce verso il centro commerciale Etnapolis.

Portata d’urgenza in ospedale, la bambina è morta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Qui è ancora ricoverata la genitrice: ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sull’incidente indaga la polizia municipale di Motta Sant’Anastasia che è giunta ben presto sul posto e ha disposto i rilievi del caso.

Tre incidenti mortali in poche ore

Il sindaco del comune, Antonio Bellia, ha commentato così la tragica notizia. “Questa mattina un angioletto di 15 mesi ci ha lasciati. Una tragedia, alla quale non puoi dare spiegazioni, ha travolto e sconvolto una famiglia intera e noi tutti vi siamo profondamente vicini e addolorati perché tutto ciò non vuoi e non puoi neanche immaginare”.

L’incidente stradale nel Catanese si va ad aggiungere ad altri due occorsi nelle ultime ore, facendo salire a tre il bilancio delle vittime in un weekend davvero funesto. Nella tarda mattinata di sabato 31, un altro drammatico incidente stradale si era verificato in provincia di Verona. Nel Comune di Vigasio, due auto si erano scontrate portando al ferimento di due persone e alla morte di una terza.

Intorno alle ore 10:40 poi un altro tragico schianto, avvenuto nel tratto tra Ronco Scrivia e Busalla, in direzione Genova. Anche in questo caso si è registrata una vittima: si tratta di un uomo di 46 anni di origini milanesi che si trovava alla guida di uno scooter. Ferita anche la passeggera che però non è a rischio di vita.