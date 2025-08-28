Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di 32 grammi di sostanze stupefacenti sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giorgio di Catania. Un uomo di 49 anni è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo che la droga è stata trovata nascosta nel bagno della sua abitazione. L’intervento è avvenuto durante specifici servizi di controllo del territorio, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

Il comunicato della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree cittadine già note per episodi di cessione di droga. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intensificato i controlli nel quartiere San Giorgio, dove si sono concentrati per monitorare situazioni sospette.

L’attenzione degli agenti e il ruolo dei cani antidroga

Durante uno di questi servizi, la squadra volanti ha notato un forte odore di marijuana provenire da un edificio. Decidendo di approfondire, i poliziotti sono saliti fino al terzo piano, dove l’odore si è fatto ancora più intenso. Dopo aver informato la sala operativa, è stato richiesto l’intervento della squadra cinofili, che ha portato sul posto i cani poliziotto Ares e Maui, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Giunti davanti alla porta dell’appartamento segnalato dai cani, gli agenti hanno bussato ripetutamente, percependo rumori provenire dall’interno. Dopo alcuni minuti, una donna ha aperto la porta e ha permesso ai poliziotti di entrare e procedere con la perquisizione. Grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga, sono state trovate, all’interno di un mobile del bagno, due bustine di plastica contenenti cocaina per un peso complessivo di 26 grammi e una busta con altri 6 grammi di marijuana.

La responsabilità e l’arresto

La donna, sorpresa dalla presenza degli agenti e dal ritrovamento della droga, ha chiamato il marito, che, una volta arrivato in casa, si è assunto la responsabilità della detenzione delle sostanze rinvenute. La droga è stata immediatamente sequestrata e sarà analizzata nei laboratori della Polizia Scientifica da operatori specializzati.

Le conseguenze dell’operazione

In seguito a quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto per l’indagato gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Resta ferma la presunzione di innocenza per l’uomo, che sarà valida fino a eventuale condanna definitiva.

L’arresto del 49enne catanese rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta allo spaccio di droga a Catania. L’operazione, resa possibile grazie alla sinergia tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e all’impiego delle unità cinofile, conferma l’efficacia dei controlli mirati e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

IPA