Un arresto e un maxi sequestro di sostanze stupefacenti sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Antico Corso di Catania. Un uomo di 37 anni, originario di Licata ma residente ad Aci Castello, è stato fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di ingenti quantità di marijuana e hashish, destinate secondo gli inquirenti allo spaccio. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto e hanno deciso di sottoporlo a controllo. Il blitz si è poi esteso alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti altri quantitativi di droga e materiale per il confezionamento.

Il controllo di routine e il primo rinvenimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha notato un’autovettura aggirarsi tra le vie del quartiere “Antico Corso”. Gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo di routine. Avvicinandosi all’auto, i poliziotti sono stati colpiti da un intenso odore di marijuana proveniente dall’abitacolo.

Il conducente, un 37enne originario di Licata ma residente ad Aci Castello, ha tentato di giustificarsi consegnando spontaneamente un involucro di hashish, dichiarando che fosse per uso personale. Tuttavia, il suo atteggiamento nervoso e insofferente ha insospettito ulteriormente gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione personale e il sequestro in auto

Non convinti dalle spiegazioni dell’uomo, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale, estendendola poi all’automobile. Sotto il sedile del conducente, nascosta e fissata con dei magneti, è stata scoperta una cassetta di plastica nera. All’interno, sono state trovate 5 bustine di marijuana per un peso complessivo di 35 grammi e 5 bustine di hashish per un totale di 20 grammi.

Nel marsupio dell’uomo è stata inoltre rinvenuta una somma di 1250 euro in banconote di vario taglio. Il denaro è stato sequestrato dagli agenti, ritenendo che potesse essere il provento dell’attività di spaccio di droga.

La perquisizione domiciliare ad Aci Castello

Ritenendo che il 37enne potesse detenere altra sostanza stupefacente presso la propria abitazione, gli agenti hanno richiesto il supporto di un secondo equipaggio e si sono recati ad Aci Castello per effettuare una perquisizione domiciliare.

All’interno della cucina, nascosto in uno zaino giallo solitamente utilizzato dai riders per le consegne a domicilio, sono state trovate 74 bustine di marijuana per un peso complessivo di 285 grammi, 6 involucri di marijuana per 15 grammi, 2 buste di plastica trasparente contenenti marijuana per un totale di 900 grammi e 48 bustine di hashish per 240 grammi.

Il maxi sequestro nel frigorifero

La perquisizione è proseguita con ulteriori scoperte: all’interno del frigorifero sono stati rinvenuti 19 panetti di hashish per un peso totale di 1900 grammi. Sopra il frigorifero, invece, sono stati trovati un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e numerose bustine per il confezionamento della droga, strumenti tipici dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale, compresi la droga e il denaro, è stato sottoposto a sequestro dagli agenti della Polizia di Stato.

L’arresto e le indagini in corso

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del giudizio direttissimo. La sostanza stupefacente sequestrata, che ammonta complessivamente a quasi 3,4 chili, sarà inviata ai laboratori della Polizia Scientifica per le analisi di rito da parte di operatori specializzati.

La posizione del 37enne resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’arresto del 37enne originario di Licata e residente ad Aci Castello rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta al traffico di droga nella provincia etnea. Il sequestro di quasi 3,4 chili di sostanze stupefacenti, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro contante, evidenzia la pericolosità del fenomeno e la necessità di mantenere alta l’attenzione sul territorio.

