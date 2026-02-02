Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e condotto in carcere un giovane di Augusta che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per tentato furto pluriaggravato, ha continuato a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo a Catania. L’arresto è stato eseguito in seguito all’aggravamento della misura cautelare disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento e la violazione delle misure restrittive

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un 27enne originario di Augusta, già noto alle forze dell’ordine per le sue ripetute violazioni della legge. L’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Lentini, in relazione a un procedimento per tentato furto pluriaggravato. Tuttavia, ha più volte infranto le prescrizioni imposte, spostandosi dal luogo di detenzione domiciliare per continuare la sua attività illecita di guardiamacchine nelle aree centrali di Catania.

Le sanzioni e il divieto di ritorno

Il giovane era già stato sanzionato in numerose occasioni dagli agenti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che lo avevano riconosciuto mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo tra via Plebiscito e piazza Borsellino. Proprio per la reiterazione delle sue condotte illecite, il Questore di Catania aveva emesso nei suoi confronti un divieto di ritorno nel Comune, misura che però non ha impedito all’uomo di tornare ripetutamente in città.

L’arresto in flagranza e il trasferimento in carcere

L’Autorità Giudiziaria, preso atto delle continue violazioni, ha disposto un aggravamento della misura cautelare, ordinando la custodia in carcere. Gli agenti della squadra volanti e delle moto volanti della Questura hanno individuato il 27enne ancora una volta nei pressi di piazza Borsellino, durante un’attività di pattugliamento finalizzata a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione alla pratica estorsiva dei parcheggiatori abusivi.

Il tentativo di fuga e la cattura

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto. Dopo i necessari accertamenti, il 27enne è stato trasferito presso il carcere di Piazza Lanza, dove sconterà la misura cautelare in regime detentivo.

