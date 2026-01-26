Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Carabinieri del comando provinciale di Catania sono stati impegnati a Randazzo nell’operazione antidroga “Game over” con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, nel provvedimento del Gip di Catania, emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. Le indagini, spiega la Procura di Catania, “hanno consentito definire la struttura dell’associazione, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente”.

Operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania ed eseguita dai militari del Comando Provinciale. Le misure hanno riguardato 14 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per un ulteriore indagato è stato disposto l’interrogatorio preventivo.

Le indagini: ricostruita la nuova organizzazione criminale

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, si è sviluppata tra novembre 2022 e giugno 2023. In questo periodo, gli inquirenti hanno ricostruito le dinamiche di una nuova associazione a delinquere dedita all’approvvigionamento e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, cocaina e crack.

Il vuoto lasciato dal clan Sangani e la nascita di una nuova compagine

Le indagini sono state avviate per comprendere i cambiamenti organizzativi all’interno del clan Sangani, dopo che l’operazione “Terra Bruciata” dell’ottobre 2022 aveva portato all’arresto di numerosi esponenti, tra cui S.S., i suoi figli F. e M. e il nipote P.S. L’obiettivo degli investigatori era individuare chi avrebbe potuto occupare il vuoto lasciato dal clan e attrarre i profitti illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti nella zona di Randazzo.

Nuovi capi e struttura dell’organizzazione

Le attività investigative, supportate da arresti in flagranza e sequestri di sostanze stupefacenti, hanno permesso di individuare una nuova compagine criminale, guidata da S.C. e S.D.G. In breve tempo, questa organizzazione è riuscita a imporsi e a egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona, grazie a una rete di collaboratori attratti dalla prospettiva di facili guadagni.

Il ruolo di S.C. e la gestione del territorio

Durante le indagini, è emerso che S.C., dopo l’arresto dei membri del clan Sangani, si sarebbe autoproclamato unico punto di riferimento per lo spaccio a Randazzo, dichiarando di essere l’unico autorizzato a concedere il permesso di vendere sostanze stupefacenti sul territorio.

Sequestri e nuove modalità di distribuzione delle droghe

Nel corso delle attività di riscontro, i Carabinieri hanno eseguito sequestri di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, cocaina e crack. In passato, il crack era reperibile per gli assuntori randazzesi solo recandosi direttamente a Catania. L’organizzazione, invece, ha iniziato a produrre e distribuire questa sostanza direttamente a Randazzo, rendendola facilmente accessibile agli assuntori locali, con effetti psicotici e a basso costo.

Ruoli interni e gerarchia della banda

Le attività tecniche hanno fatto emergere che S.C., parlando con alcuni sodali, avrebbe descritto in modo dettagliato la propria posizione di capo e quella degli altri membri come gregari e picciotti, delineando una struttura gerarchica ben definita all’interno dell’organizzazione.

Spaccio durante eventi pubblici

Le indagini hanno inoltre rivelato che, in occasione della festività del 1 maggio 2023, alcuni membri del gruppo si sarebbero recati a Catania per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo, con l’obiettivo di compiere cessioni di droghe sintetiche, in particolare ecstasy.