Forte attività di controllo nella zona di Catania: tre attività commerciali sono state sanzionate e sottoposte a sequestro alimenti non idonei al consumo. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato, è stata effettuata nei giorni scorsi presso una trattoria, un food truck e un chiosco itinerante di Ognina, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative su sicurezza, lavoro e igiene alimentare.

Controlli a tappeto: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la task force ha coinvolto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione Anticrimine, il Corpo Forestale della Regione Sicilia, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, medici e tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASP di Catania e la Polizia Locale – Reparto Annona. L’azione congiunta ha mirato a garantire la sicurezza dei consumatori e la regolarità delle condizioni lavorative nelle attività di ristorazione della zona di Ognina.

Obiettivi e risultati dell’operazione

L’attività di controllo ha avuto come scopo principale la verifica delle autorizzazioni per la vendita di alimenti, la tracciabilità dei prodotti, la regolarità delle posizioni lavorative e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dell’operazione, il titolare della trattoria è stato denunciato a piede libero, sono state accertate irregolarità amministrative, contestate sanzioni per un totale di oltre 27.000 euro e sequestrati quasi 50 chili di alimenti, poi distrutti perché ritenuti non idonei al consumo umano.

La trattoria: sanzioni e sospensione dell’attività

Nel primo controllo, quello alla trattoria, la Polizia Locale – Reparto Annona ha riscontrato numerose violazioni amministrative: occupazione abusiva del suolo pubblico, presenza di insegna luminosa non autorizzata, somministrazione di alcolici senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e danneggiamento del manto stradale dovuto all’ancoraggio di vasi non rimovibili. Per queste infrazioni sono state comminate 1.265 euro di sanzioni, oltre all’obbligo di ripristino dei luoghi a carico del proprietario.

I medici dell’Asp veterinaria e il Corpo Forestale hanno proceduto al sequestro di 40 kg di alimenti di origine animale e vegetale privi di tracciabilità, elevando una sanzione di 1.500 euro. Gli alimenti sono stati distrutti sul posto perché giudicati non idonei al consumo umano. Inoltre, sono stati sequestrati e distrutti 2,5 kg di cozze ritenute pericolose per la salute, con una sanzione aggiuntiva di 1.000 euro.

L’Ispettorato del Lavoro e lo Spresal hanno sospeso l’attività imprenditoriale dopo aver riscontrato la presenza di due lavoratori in nero. Per revocare la sospensione sarà necessario pagare una sanzione di 5.000 euro e regolarizzare le posizioni dei lavoratori, redigendo il documento di valutazione dei rischi. Per la presenza dei lavoratori irregolari è stata inoltre applicata una maxi sanzione di 3.900 euro.

Lo Spresal ha rilevato ulteriori violazioni al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, denunciando il titolare all’Autorità Giudiziaria (ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva) e comminando pesanti sanzioni amministrative. Sono state accertate la mancanza di visite mediche periodiche, la mancanza di formazione dei lavoratori, l’assenza di estintori, la mancanza di locali adibiti a spogliatoi, l’assenza del DVR e della cassetta di primo soccorso, per un totale di 10.384 euro di sanzioni.

Il food truck: sequestri e multe per prodotti non tracciati

La task force ha poi controllato una panineria itinerante, già oggetto di verifiche il mese precedente. Il Corpo Forestale ha sequestrato e distrutto 4,5 kg di pesce e formaggi privi di tracciabilità, elevando una sanzione di 1.500 euro. Gli agenti hanno inoltre contestato la mancata esposizione della tabella degli ingredienti, applicando la sanzione prevista di 2.000 euro.

La Polizia Locale – Annona ha nuovamente contestato al titolare l’occupazione abusiva di suolo pubblico, irrogando una sanzione di 173 euro. Sono stati sequestrati amministrativamente un braciere, un tavolo da lavoro, due tavolini e un frigorifero a pozzetto, trasportati con carro gru presso la depositeria comunale. Inoltre, è stata contestata la trasformazione dell’attività da ambulante a posto fisso, con la relativa sanzione di 308 euro.

Il chiosco itinerante: nuove sanzioni e sequestri

Infine, nel chiosco itinerante, anch’esso già sottoposto a controlli nelle scorse settimane, la Polizia Locale – Annona ha nuovamente contestato l’occupazione abusiva di suolo pubblico, applicando una sanzione di 173 euro. Sono stati sequestrati amministrativamente due frigoriferi e un grande ombrellone, anch’essi trasportati presso la depositeria comunale tramite carro gru. Anche in questo caso è stata contestata la trasformazione dell’attività da ambulante a posto fisso, con la sanzione di 308 euro.

Il Corpo Forestale, per quanto riguarda il proprio ambito di competenza, non ha riscontrato ulteriori irregolarità nel chiosco itinerante.

Un bilancio pesante per la sicurezza alimentare e lavorativa

L’operazione della task force ha portato a un bilancio significativo: oltre 27.000 euro di sanzioni, quasi 50 chili di alimenti sequestrati e distrutti, la sospensione di un’attività imprenditoriale e numerose denunce e contestazioni per violazioni amministrative e irregolarità lavorative. Le autorità hanno ribadito l’importanza di garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

L’intervento, che ha visto la collaborazione di diversi enti e forze dell’ordine, rappresenta un esempio concreto di come il controllo coordinato possa contribuire a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare la salute pubblica.

IPA