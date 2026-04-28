Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 15.400 euro di sanzioni il bilancio dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali di Catania. Le verifiche, svolte per garantire la regolarità delle autorizzazioni, la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, hanno portato alla contestazione di numerose irregolarità in un ristorante, un panificio e un bar.

Controlli congiunti nelle attività commerciali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la task force ha visto la collaborazione tra i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, gli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e i tecnici dei Servizi Veterinari, Igiene Pubblica, Spresal dei Dipartimenti di prevenzione dell’Asp di Catania e gli agenti del settore “annona” della Polizia Locale. L’obiettivo era verificare il possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, la regolarità delle posizioni lavorative e le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sanzioni per carenze igieniche e abusi edilizi in un ristorante

Nel corso dei controlli, la task force ha ispezionato un ristorante situato in via Dusmet, nel centro storico. Qui sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie e gravi irregolarità di tipo strutturale. La Polizia Locale ha sanzionato il titolare con una multa di 6.255 euro per la costruzione di un soppalco abusivo, l’ampliamento non autorizzato dell’area di somministrazione e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Durante la stessa ispezione, il Corpo Forestale ha individuato 8 chili di prodotti ittici privi della necessaria tracciabilità, requisito fondamentale per garantire la sicurezza alimentare. Per questa violazione è stata comminata una sanzione di 1.500 euro.

Panificio sanzionato per numerose irregolarità

Le maggiori irregolarità sono state rilevate in un panificio della zona di viale Della Regione. Qui sono state accertate l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la costruzione di un gazebo senza autorizzazione, l’affissione di pubblicità non autorizzata e il danneggiamento della sede stradale. La Polizia Locale ha elevato sanzioni per un totale di 1.645 euro.

I tecnici dello Spresal e dell’Igiene Pubblica hanno inoltre riscontrato una serie di difformità di tipo igienico-sanitario, applicando ulteriori sanzioni per complessivi 6.000 euro.

Un altro aspetto particolarmente grave emerso durante il controllo riguarda la presenza di 140 chili di salumi e pane ammuffito, essiccato e utilizzato per la produzione di mollica destinata a preparati alimentari. La quantità di alimenti sequestrati ha richiesto l’intervento del personale della Gema per lo smaltimento dei rifiuti.

Bar sanzionato per violazioni amministrative

Infine, il titolare di un bar, anch’esso situato nella zona di viale Della Regione, ha ricevuto alcune sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la violazione delle norme sulle barriere architettoniche all’interno del locale.

Un bilancio che evidenzia la necessità dei controlli

L’operazione ha evidenziato come i controlli congiunti tra le diverse forze dell’ordine e gli enti preposti siano fondamentali per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative vigenti. Le sanzioni elevate, che superano i 15.400 euro, testimoniano la presenza di diffuse irregolarità che possono mettere a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori.

Polizia