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È scattata una denuncia per lesioni personali nel quartiere Cibali, dove due giovani coinquilini sono stati coinvolti in una violenta lite per questioni legate all’utilizzo degli spazi comuni. L’episodio si è verificato a Catania, dove uno dei due è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento degli agenti per evitare conseguenze più gravi.

I soccorsi e il controllo dell’aggressore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato con una chiamata al Numero unico di emergenza 112. Uno dei coinquilini ha contattato la Sala Operativa della Questura di Catania riferendo di essere stato colpito al volto e alla testa dal proprio coinquilino. La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’immediato intervento della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima con la testa ancora insanguinata. I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi, mentre l’aggressore, un 25enne originario di Siracusa, è stato fermato e sottoposto a controllo. La situazione, che rischiava di degenerare ulteriormente, è stata così riportata sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Le cause della lite e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni raccolte dagli agenti, la lite sarebbe nata da una serie di incomprensioni sull’utilizzo degli spazi comuni dell’appartamento. In particolare, la cucina sarebbe stata utilizzata dal 25enne per studiare, impedendo così agli altri coinquilini di accedervi. Questa situazione avrebbe generato tensioni, culminate in un acceso alterco e successivamente in una aggressione fisica.

Secondo quanto riferito dalla vittima, il coinquilino lo avrebbe colpito con una pentola in acciaio, provocandogli ferite al volto e alla testa. Dopo l’intervento degli agenti, la persona ferita è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’aggressore, invece, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, in attesa degli sviluppi giudiziari e nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA