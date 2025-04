Catania, picchia la compagna con un tubo davanti ai figli: 32enne denunciato e allontanato da casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia a Catania. Gli episodi di violenza si sono verificati il 18 aprile e il giorno successivo, quando la compagna è stata aggredita alla presenza dei figli. L’uomo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in due occasioni per assistere la donna. Il primo intervento è avvenuto il 18 aprile, quando la vittima si è recata al pronto soccorso in lacrime e con il volto insanguinato, raccontando di essere stata picchiata con un tubo di plastica dura dal compagno dopo una lite. I medici hanno riscontrato lesioni al viso, al collo e nella parte superiore del corpo, con una prognosi di 40 giorni.

Secondo episodio di violenza

Il giorno successivo, i poliziotti sono intervenuti nuovamente nei pressi dell’abitazione della donna, nel quartiere di San Giovanni Galermo. L’uomo avrebbe aggredito la compagna mentre si trovava in macchina, mordendola sulla guancia e inserendole le dita negli occhi. La donna è riuscita a chiudersi in auto e a chiamare la polizia.

Provvedimenti giudiziari

In seguito all’intervento, l’uomo è stato bloccato e allontanato d’urgenza dalla casa familiare. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e il divieto di ritorno nel Comune di Catania. È stata inoltre attivata la procedura per l’installazione di un braccialetto elettronico per monitorare l’uomo.

