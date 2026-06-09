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Una denuncia per maltrattamento di animali e 6.500 euro di sanzioni a Catania, dove in una stalla abusiva nel quartiere San Cristoforo sono stati sequestrati un pony e due cani. Gli animali erano custoditi in condizioni non conformi alla legge. Il proprietario, un catanese di 42 anni, è stato denunciato.

Il controllo e la scoperta della stalla abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Reparto a Cavallo della Questura di Catania, in collaborazione con i medici veterinari dell’ASP. Durante un controllo nel quartiere San Cristoforo, i poliziotti hanno individuato una stalla priva di autorizzazioni, dove era custodito un pony.

Le condizioni del pony e le irregolarità riscontrate

Il pony, sottoposto a visita veterinaria, è risultato in buone condizioni di salute. Tuttavia, il medico ha accertato che l’animale veniva tenuto in una struttura abusiva, priva di luce e senza ricambio d’aria. Inoltre, il pony non era mai stato identificato tramite microchip, come previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni e provvedimenti per il proprietario

Al termine degli accertamenti, al proprietario – un uomo di 42 anni residente a Catania – sono state contestate diverse violazioni: la mancanza di autorizzazione per la stalla, l’assenza di identificazione dell’equide e la mancata esecuzione dei test sanitari obbligatori. Per queste infrazioni sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro. L’uomo è stato inoltre denunciato per maltrattamento di animali, con la presunzione di innocenza che resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

Il sequestro e l’affidamento del pony

Il pony è stato posto sotto sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, affidato a una ditta specializzata che si occuperà della sua custodia e cura. L’intervento ha permesso di sottrarre l’animale a una situazione di irregolarità e potenziale pericolo per la salute.

Il ritrovamento dei cani e le loro condizioni

Durante il controllo nei pressi della stalla, i poliziotti hanno sentito dei lamenti provenire da un box adiacente. Una volta entrati nel locale, accessibile tramite una porta in ferro, hanno trovato due cani di grossa taglia legati a catene e costretti a vivere tra i propri escrementi. L’ambiente era insalubre, con aria irrespirabile a causa della putrefazione degli escrementi e dei residui di cibo. Secondo il veterinario, i cani non venivano alimentati da giorni.

L’affidamento dei cani e la conclusione dell’operazione

Dopo essere stati rifocillati dagli agenti, i due animali sono stati affidati a un’azienda specializzata, che provvederà alle cure necessarie. L’operazione ha così permesso di sottrarre anche i cani a una situazione di maltrattamento e degrado.

IPA