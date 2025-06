Catania, pretende soldi dalla madre e la colpisce con un coltello: "Li voleva per comprarsi la droga"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Catania per aggressione alla madre, avvenuta quando la donna ha rifiutato di dargli denaro. L’episodio è avvenuto nei pressi di via Grimaldi, dove la Polizia di Stato è intervenuta prontamente per fermare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania ha evitato conseguenze più gravi per la donna. La vittima, in lacrime, ha contattato il Numero Unico di Emergenza dopo essere stata minacciata con un coltello dal figlio, che le aveva chiesto soldi con insistenza, probabilmente per acquistare droga.

Dettagli dell’aggressione

La donna ha raccontato agli agenti che il figlio, in preda alla furia, l’ha insultata e minacciata, colpendola con il manico di un coltello e causandole una ferita alla fronte. L’aggressione non sarebbe stata un episodio isolato; negli ultimi tempi, le richieste di denaro da parte del figlio erano diventate sempre più frequenti e violente.

Conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti, sebbene la presunzione di innocenza rimanga valida fino a condanna definitiva. Dopo gli adempimenti di rito, il 36enne è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida da parte del giudice, come disposto dal PM di turno.

